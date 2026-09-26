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談川習會重要政治成果 王毅：進一步拓展中美關係新定位

中央社／ 台北26日電
美國總統川普在白宮舉行隆重儀式，歡迎中國國家主席習近平對美國進行國是訪問。左起為何立峰、王毅、蔡奇、習近平、川普、范斯、魯比歐、貝森特。新華社
美國總統川普在白宮舉行隆重儀式，歡迎中國國家主席習近平對美國進行國是訪問。左起為何立峰、王毅、蔡奇、習近平、川普、范斯、魯比歐、貝森特。新華社

中國外交部長王毅今天表示，中國國家主席習近平此次訪美的重要政治成果，是與美國總統川普進一步拓展了中美關係新定位的內涵，明確尊重、公平、對等的重要性，同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。

中美在川普5月間的中國訪問期間，為雙方關係確立「建設性戰略穩定關係」的定位；此次習近平訪美期間，拓展為「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。

據中國官媒央視新聞，陪同習近平訪美的王毅表示，「尊重」就是尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切。

「公平」意味著展開互利合作，協商處理分歧，不搞你輸我贏的零和博弈，不追求單方面的絕對優勢。

「對等」意味著兩國主權平等，沒有高低之分，不搞霸道霸凌，對等解決各自關切，平衡發展各領域合作。

王毅說，中美國情不同，存在分歧很正常，有些分歧還很尖銳，不少矛盾也很複雜。但在求同存異中妥處分歧和矛盾，是中美建設性戰略穩定關係的應有之義。

他說，兩國元首同意，發揮好政治外交管道的協調作用。兩國軍隊應保持常態化對話，經貿、財金、執法、人文等各部門有必要加強溝通，增信釋疑、管控分歧、積累互信。

王毅宣稱，習近平闡明了中方的原則立場，強調中方堅定維護國家統一和領土完整，敦促美方堅持反對「台獨」的立場，慎重處理「台灣問題」，為中美戰略合作和兩國關係發展排除干擾。

不過，中方公布的川習會成果共識與白宮公布的事實清單，均未提及台灣。

王毅又說，中美經貿關係歷經曲折，今天的穩定局面來之不易。美方一些勢力泛化國家安全概念，動輒把經貿問題政治化，打壓在美中資企業，限制中國對美投資，製造市場准入障礙，鼓動「脫鉤斷鏈」，這不符合任何一方利益，只會讓雙方的利益交集越變越小。

他說，美方應當公平對待中國企業，秉持平等、尊重、互惠的精神，透過對話談判找到解決問題的出路。雙方要相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展，更好造福兩國人民。

川普 習近平 川習會 王毅 中美關係

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