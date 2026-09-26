川習會成果清單未提台灣 分析：先聚焦有合作空間議題

川習會結束後，美中各自發布事實清單與成果共識清單，內容均未提及台灣議題。中國學者表示，美中今年5月川習會後已展開一系列接觸，雙方此次先聚焦經貿等較具合作空間的議題，預估之後才會談較為困難的議題；另外，可從峰會尚未出現的成果，觀察雙方在部分議題上仍存在分歧。

據新華社報導，美中達成8點成果共識，涉及雙邊關係定義、經貿、禁毒、人工智慧、伊朗議題，與回顧美中在第二次世界大戰是「盟友」的歷史，與美國白宮發布的內容相比，內容措詞出現些微不同。但不論美國與中國發布的內容，均未提及台灣議題。

上海海峽兩岸研究會研究員包承柯向中央社表示，美國國內的環境仍有不同的意見，某一些美國人士支持台灣，或是支持美國對台售出武器，「有些事情美國可能不便於表達」。

包承柯說明，從目前來看，美國政府官員包含美國總統川普本人，還未針對這一問題做發言，但是從5月份川習會後，川普曾說「我們現在最不需要的，就是一場距離我們9500英里的戰爭」，這基本上是美國對台政策的一個方向。雙方接受此一立場，因此沒有在這個問題上有更多的補充，這是中美領導人在台海問題上的基本認識。

包承柯表示，對於目前的局勢，美方可能有自身的考量，也不認為美國在期中選舉前會有大幅度的轉向。中美今年從5月份開始有一系列會談，不一定都會觸及台灣，雙方先談經貿、人工智慧等比較容易的合作，之後再談及較困難的議題。

他強調，會談裡重要的成分仍在於美國政府給予習近平高規格接待，整體反映美國希望中美之間有更好的發展。

中國人民大學教授時殷弘向中央社指出，可以從這次峰會尚未帶來哪些成果，來判斷峰會的結果。目前還沒有看到中國購買美國商品的進一步成果；也沒有看到中國進一步放寬對稀土出口的管制；雙方就AI談判的制度性框架進行雙邊討論，也尚未有明確結果；美方也沒有發表聲明，表示反對「台灣獨立」（而這似乎是中方所希望看到的）。

他又說，在芬太尼管制談判方面，也沒有進一步的承諾；在中國與俄烏戰爭的關係問題上，則完全沒有任何成果；最重要的是，中方並未反對川普對伊朗採取的戰略性經濟施壓，也沒有看到川普承諾在任何程度上放寬相關措施。