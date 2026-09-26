菲律賓學者看川習會：聚焦管控競爭 對台軍售成後續觀察指標

中國國家主席習近平近日訪美並與美國總統川普會晤。菲律賓學者認為，此次會面主要意義並非解決美中根本分歧，而是試圖穩定關係、管控競爭；台灣議題及美國對台軍售將是觀察美中關係後續走向，以及華府對區域安全承諾是否可信的重要指標。

菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（Asia-PacificPathways to Progress Foundation）研究員畢特洛（LucioPitlo III）接受中央社訪問認為，川習會沒有帶來重大突破，但一年內兩度舉行峰會，顯示美中雙方都希望穩定關係、管理競爭並避免衝突。

畢特洛說，從貿易、科技到區域熱點，雙方分歧並不容易緩和，但彼此也明白全面脫鉤將對兩國及全球帶來更嚴重後果。

談到台灣，曾在台灣政治大學擔任訪問學者的畢特洛認為，中國會在峰會中提出相關議題，因為北京將台灣視為中國內政，堅持「一中原則」，並認為台灣問題是美中關係穩定的重要基礎。

畢特洛補充，但美國不會接受由北京界定美國自身的「一中政策」，同時維持對台軍售，並鼓勵台積電等台灣企業擴大在美國的晶片及半導體生產。

馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）政治系助理教授路奈爾（Ronald Pernia）告訴中央社，習近平與川普在華府會面，較適合解讀為「受控的穩定」（managed stabilization），而非雙方已解決彼此爭端。

他說，美中關係日益具有「個人化」及「交易性」特徵，透過領導人峰會及直接協商可降低短期緊張，但若穩定主要建立在領袖之間的政治盤算上，可能較為脆弱。

曾在國立中山大學修得博士學位並任台灣民主基金會博士後研究員的路奈爾認為，台灣是此次川習會最受關注的議題之一，而美國對台軍售更是重要觀察指標。

路奈爾認為，如果美國最終依台灣自身安全需求決定推進軍售，將較符合華府過去對台政策；但若軍售淪為美中貿易或其他議題的談判籌碼，可能影響外界對美國安全承諾可信度的看法。

他說，東南亞國家尤其注意後續發展，因為美國如何處理台灣問題，可能成為區域夥伴觀察華府其他安全承諾的參考，從菲律賓的角度來看，即為菲美南海安全合作，以及菲美「共同防禦條約」（MDT）安全架構。

路奈爾表示，接下來可觀察3項發展：美中貿易休戰能否維持、對台軍售是否最終獲得執行，以及雙方為人工智慧等高風險議題建立的溝通機制能否制度化。

他說，這些發展將有助判斷此次川習會究竟是成功建立持久的戰略穩定框架，或只是把美中碰撞向後推遲。

另一方面，菲律賓媒體雖有報導習近平訪美一事，但多引述外電即時報導，主要媒體的專家評論有限，且對菲律賓而言，南海議題是川習會的觀察重點。

菲律賓總統府馬拉坎南宮近日曾表示，川普7月與小馬可仕總統通話時承諾，將向習近平提出南海議題。目前尚無法確認，兩人是否談及南海議題。