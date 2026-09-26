白宮稱川習會回顧二戰並肩勝利 陸委會：中華民國才是美二戰堅實盟友

川習會結束後，白宮稍早發布事實清單，稱兩國領導人回顧了美國和中國在二戰期間是盟友，並肩作戰贏得戰爭的情景，對此陸委會回應，真正與美國並肩作戰的是中華民國，中華民國才是美國二戰期間的堅實盟友。

陸委會26日下午以書面回覆本報記者詢問時，重申中共在二戰期間只注重發展自己，是七分發展、二分應付、一分抗日，真正與美國並肩作戰的是中華民國，中華民國才是美國二戰期間的堅實盟友。

關於川習會遭擔憂會讓二戰「去中華民國化」，外交部政務次長吳志中26日上午在媒體聯訪時，回應本報記者表示，真正的歷史正在被中國共產黨逐漸摧毀、逐漸取代，「我們應該感到非常痛心，這是我們要盡力去改善的一件事情」。

陸委會昨批評，北京當局對二戰的論述完全是扭曲歷史事實。1949年才成立的中華人民共和國，在二戰期間根本不存在。中共扭曲歷史，傳播錯誤史觀，無法抹滅中華民國才是美國二戰期間堅實盟友的歷史事實。