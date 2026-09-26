習近平白宮峰會頻露笑容 紐時曝背後盤算：影響川普對台日立場

中國大陸國家主席習近平並不以輕鬆幽默著稱，但在白宮與美國總統川普舉行峰會期間，有時露出微笑，甚至笑了出來，展現出會見超級大國競爭對手時少見的溫暖。紐約時報分析指出，在這番和善表象背後，習近平精心挑選言詞，透露出更冷靜的盤算：試圖引導川普接受北京在台灣、日本及更廣泛亞洲安全秩序上的立場。

從表面上看，川習峰會幾乎沒有取得成果，也未就科技限制與台灣等最具爭議的議題宣布任何具體協議。但習近平一直試圖把自己塑造成在世界舞台上與川普平起平坐的領導人，此行無疑為他帶來宣傳上的助益。

曾在歐巴馬政府擔任國家安全會議亞洲事務資深主任的麥艾文（Evan Medeiros）指出：「這是對中國實力的歷史性肯定，被視為一個里程碑，也有助於習近平把中國塑造成平等夥伴，而這正是中國外交政策幾十年來最夢寐以求的目標。」

紐時指出，川習華府峰會還以更微妙但重要的方式達成習近平的目的。習近平運用言詞技巧，暗示川普同情北京的立場；最值得注意的是，他似乎暗示川普已更接近北京的對台觀點，包括認為台灣政府正謀求獨立。

根據新華社發布的官方摘要，習近平24日會晤川普時表示：「希望美方堅持反對『台獨』的正確立場，慎重處理台灣問題。」他還說，這種做法將「為中美戰略合作和兩國關係發展打下堅實基礎」。

歷屆美國政府都表示不支持台灣正式獨立，但美國總統通常拒絕中方要求明確宣布「反對」台獨。專家表示，這樣的轉變可能暗示，美國認為台灣政策才是兩岸緊張的主要來源，而不是北京以武力統一相威脅。

保衛民主基金會中國項目資深主任辛格頓（Craig Singleton）表示，習近平使用「堅持」一詞，似乎有意營造「北京認為川普已經接受中國在台灣問題上的部分紅線」的印象。他說：「北京正逐步把自己偏好的措辭包裹在這場峰會周圍。」

習近平談話的官方摘要沒有詳細說明，但幾名專家表示，其中隱含的警告非常清楚。如果川普仍決定批准價值140億美元的對台軍售案，可能破壞，甚至逆轉中美脆弱的緩和關係。川普第一任期副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）表示，習近平看來是在試探能否影響川普，而不是期待取得決定性突破。

習近平與川普自2025年10月以來已會面3次，今年底前可能還會再見2次。博明說：「習近平把頻繁與美國總統會面，視為試探美方立場弱點的機會。」

紐時同時指出，習近平也利用峰會，試圖在美國與亞洲最堅定盟友之一的日本之間製造嫌隙。他提醒川普，美中兩國在二戰期間曾共同對抗日本，並把日本帝國形容為「法西斯」及「軍國主義」侵略者，重新喚起日本是國際舞台上不可信任「敵國」的形象。

習近平的言論與北京數月來懲罰日本的行動一致，起因是日本首相高市早苗2025年11月的「對台有事」答詢。專門研究中國政治的東京女子大學特別客員教授高原明生指出，習近平傳達的訊息是「他們是壞人，我們才是試圖改變世界秩序的好人，美國人應該與我們合作」。他說，日本面臨的風險是，如果這套敘事被反覆強調，就可能逐漸被更多人接受。