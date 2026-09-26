快訊

小兒子曝龐祥麟珍藏愛妻頭髮67年！拒退休曾嗆「憑什麼剝奪我的樂趣」

出國旅遊「預算2萬」能去哪？網齊推2地：好玩又便宜

2027年東京迪士尼樂園「太空山」全面翻新！新設施「無敵破壞王」同步登場

聽新聞
0:00 / 0:00

陸學者吳心伯：習近平訪美具里程碑意義 中美將續推經貿、AI合作

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
復旦大學國際問題研究院院長吳心伯。中新社資料照
復旦大學國際問題研究院院長吳心伯。中新社資料照

本次川習會落幕，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，雙方透過元首互動、高層對話及經貿、人工智慧與兩軍關係等領域的協調合作，有助推進中方所稱的「中美建設性戰略穩定關係」。展望後續，吳心伯預期雙方可能進一步擴大關稅豁免及相互採購，並就貿易、投資、技術與金融進行整體性磋商；雙方同意建立人工智慧安全風險溝通機制，也將擴大中美合作面。

觀察者網報導，吳心伯表示，習近平赴美進行國事訪問，有助於增進中美之間戰略互信；中美在經貿、人工智慧、兩軍關係上達成對話協調與合作的共識，有助於增進中美戰略共識；中美以這次訪問為核心，進行一系列高層對話、磋商、面對面接觸，這是中美戰略互動的表現。總體來講，透過這三個層次推進構建「中美建設性戰略穩定關係」的目標。

川普這次的接待行程來看，吳心伯分析，從個人層面上講，這體現了川普對習近平的尊敬和欽佩，也反映出兩人之間所建立的個人友誼；從川普的政治需要來講，則是希望營造成功的對華外交敘事，來推進其國內和國外政策的目標，包括在期中選舉中爭取選票、處理美伊戰爭等。

對於白宮國宴安排，吳表示，美國在和中國的交往中逐漸認識到，中國在文化上是一個講究歷史的國家，所以，他們也會通過各種形式體現重要活動的歷史意義。用1972年尼克森訪華時所使用的酒款，也表明當下的中美關係處在重要的、具有歷史意義的時間節點，這次訪問是歷史性的、具有里程碑意義。

至於中方參加國宴的人數只有19人，吳指，之前川普也講過座位不夠多，美國各領域的領軍人物都想來，川普很重視和美國商界關係，5月份訪陸時也帶了很大的高規格商界代表團，「所以他要把這些位置留給美國商界，通過這種利好，推動商界和川普政府的合作」，「這些商界領袖不管是陪同川普訪華，還是參加白宮的國宴，背後都是他們對深化發展對華經貿關係的強烈願望。」

談及中美經貿往來，吳分析，中美貿易休戰協議延長，以及雙方各自豁免價值300億美元進口商品的關稅，接下來有望在300億美元的基礎上進一步向前推進，把更多商品納入到免稅範圍內，有利於擴大和穩定雙邊貿易；此外，應該達成一些增加雙方間相互採購產品的相關協議。

他也提到，中方提出了處理中美經貿關係的方案，包括貿易、投資、技術、金融，這些問題相互聯繫，不能只就貿易談貿易，就投資談投資，要放在一起談。美方對這個建議持開放性態度，接下來雙方會進一步就此進行商討。

在人工智慧方面，雙方同意建立人工智慧安全風險溝通機制。這對中美兩國合作應對人工智慧技術發展的挑戰有積極意義，也擴大中美之間的合作面。

川普 習近平 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會 中國學者：經貿成果積極…但無決定性意義

川習白宮會 習近平促美堅持反對台獨

解讀川習會 王信賢示警：雙方就二戰的表述「太重要了」

川普喊川習會成果豐 預告有大事

相關新聞

華府川習會落幕 川普讚「非常卓有成效」：期待下次會面

中國大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛25日下午結束國是訪美行程，在馬里蘭州安德魯聯合基地搭專機返北京。東道主美國總統川普同日在自創社媒真實社群發文表示，對中美而言，這次都是一次友誼、充滿力量且成功的會面，「我期待我們下次的會面！」

空有排場？川習會未達成AI協議 專家：兩人都不想踩煞車

中國大陸國家主席習近平25日結束為期3天的赴美國是訪問行程，美國總統川普安排的行程著重盛大排場與兩人關係，而非實質協議。雙方討論伊朗與烏克蘭戰爭，以及台灣地位，最大的政策宣布僅是將貿易休戰小幅延長2個月。外界則批評，兩人浪費了讓中美人工智慧（AI）軍備競賽暫停的機會。

整理包／川習會排場大、成果少：休兵兩月 美未回應台灣議題

川普以罕見規格接待習近平：親赴機場迎接、安排軍禮和國宴，兩人還一同參觀美國國家檔案館。但三天訪問結束後，對外宣布的成果不多。美中確定將貿易休兵延長兩個月，並開始討論部分貨品的貿易安排和AI議題；至於關稅、稀土、台灣和伊朗等重大分歧，仍未見突破。

白宮公布川習會成果！美中互降300億美元商品關稅 隻字未提台灣

中國大陸國家主席習近平夫婦25日結束對美國3天國是訪問行程，白宮當天深夜發布「推進與中國建立公平且對等關係」事實清單，公布川習會多項成果，包括毒品合作、關稅待遇、煤炭採購、稀土供應鏈，以及美中成立「超級智慧」對話。至於關鍵的台灣議題，事實清單中則是隻字未提。

習近平籲美國堅持反對台獨 外交部政次吳志中：台灣沒有台獨問題

針對大陸領導人習近平在與美國總統川普會談中喊話希望美國「堅持反對台獨」，外交部政務次長吳志中今日指出，台灣沒有台獨問題，我們的國家叫中華民國，所主權獨立國家的元素我們全都有，「我們幹嘛宣布台獨？」

廈大台研院長：美方將「不支持台獨」調整為「反對台獨」勢在必行

美國總統川普與大陸國家主席習近平舉行會晤，廈門大學台灣研究院院長李鵬25日表示，美國長期以來「不支持台獨」的政策，已經無法對「賴清德當局」形成有效約束，他認為美方將「不支持台獨」調整為「反對台獨」勢在必行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。