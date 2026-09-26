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白宮公布川習會成果！美中互降300億美元商品關稅 隻字未提台灣

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）與中國大陸國家主席習近平25日結束國家檔案館博物館參觀後握手。法新社
美國總統川普（右）與中國大陸國家主席習近平25日結束國家檔案館博物館參觀後握手。法新社

中國大陸國家主席習近平夫婦25日結束對美國3天國是訪問行程，白宮當天深夜發布「推進與中國建立公平且對等關係」事實清單，公布川習會多項成果，包括毒品合作、關稅待遇、煤炭採購、稀土供應鏈，以及美中成立「超級智慧」對話。至於關鍵的台灣議題，事實清單中則是隻字未提。

根據事實清單，美國歡迎中國列管奧芬類（orphines）致命毒品，也注意到中國對兩種芬太尼前驅化學品實施新的出口管制，同時敦促永久列管相關物質與化學品，以遏止非法前驅物質流向北美毒品恐怖分子。中方8月也根據美方執法機關提供的資訊，逮捕21名涉嫌製造並向北美非法毒品生產者分銷前驅化學品的中國公民。美方敦促判處最高刑罰，包括在適用情況下判處死刑。

川普同時敦促習近平增加精煉石油產品產量，以穩定全球供應。美方並歡迎兩隻由中國租借給亞特蘭大動物園的大貓熊抵達。

事實清單指出，川普與習近平讓美中貿易委員會（U.S.-China Board of Trade）與美中投資委員會（U.S.-China Board of Investment）正式運作。兩國並就建議給予雙向各300億美元非敏感商品更優惠的關稅待遇達成共識，同時成立工作小組處理農業市場准入障礙。

美國出口商品包括農產品、海鮮、木製品、化妝品及醫療器材；自中國進口的商品則包括小型家電、玩具、節慶裝飾品及兒童汽車安全座椅等消費品。

中國並將於2027年至少從美國進口1000萬公噸煤炭，2028年再次進口至少1000萬公噸。兩國也將透過投資委員會討論投資機會與障礙，並持續處理美方對稀土及其他關鍵礦物供應鏈短缺的關切，目標是讓出貨量恢復至適當水準。

川普與習近平同意以尊重、公平與對等為基礎，建立具建設性的戰略穩定關係。中美將在各自擔任20國集團（G20）與亞太經合會（APEC）主辦方期間相互支持，也有意出席對方主辦的峰會。

地緣政治方面，兩人討論伊朗、俄羅斯及北韓。白宮表示，雙方同意伊朗永遠不能擁有核武，也同意任何國家或實體都不應向通過國際水道的船隻收取費用。川普並向習近平提出由美國、中國與俄羅斯展開三邊軍備控制談判，但白宮並未表示習近平已同意這項提議。

清單指出，川普與習近平也回顧美中在二戰期間是盟友，並肩作戰贏得戰爭。川普並倡議美國、俄羅斯與中國展開三邊軍備控制談判。

雙方也同意以「超級智慧」（super intelligence）取代「人工智慧」（artificial intelligence），描述相關新興技術，並成立美中超級智慧（Super Intelligence，SI）對話，就相關風險與利益交換意見。下一次交流將於2026年11月前舉行，美中也同意就超級智慧建立雙邊溝通管道。

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