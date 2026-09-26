空有排場？川習會未達成AI協議 專家：兩人都不想踩煞車

中國大陸國家主席習近平25日結束為期3天的赴美國是訪問行程，美國總統川普安排的行程著重盛大排場與兩人關係，而非實質協議。雙方討論伊朗與烏克蘭戰爭，以及台灣地位，最大的政策宣布僅是將貿易休戰小幅延長2個月。外界則批評，兩人浪費了讓中美人工智慧（AI）軍備競賽暫停的機會。

衛報報導，各界此前已警告，AI可能對人類構成生存威脅。然而，儘管馬斯克、庫克、黃仁勳與蘇姿丰等多名科技業巨擘出席24日晚間的白宮國宴，中國科技業高層並未現身，川普與習近平仍未取得一些專家與外國政府期待的AI突破，也幾乎看不出兩國願意採取哪怕只是象徵性的煞車措施。

中國目標是到2030年，讓新一代智慧終端與AI代理的普及率超過90%。習近平24日也表示：「中美兩國都是AI大國，有能力也有責任發展好、管控好人工智慧，確保人工智慧發展始終受控於人，造福於民。」

相較之下，川普一再表示，美國必須加速發展AI，以維持對中國的領先優勢；他似乎更專注於推動將AI重新命名為「超級智慧」（super intelligence），之後還在社群媒體聲稱，習近平「似乎喜歡」這個詞，卻未透露雙方討論的實質內容。

美國眾議院中國問題特別委員會民主黨籍副主席康納（Ro Khanna）指出，川普不需要像雷根與戈巴契夫當年在核武問題上那樣達成突破性條約，在AI議題上取得進展原本就不難。他相信，習近平至少會同意成立一些技術工作小組，但川普「不想這麼做，他對這件事毫無興趣。」

康納強調，川普原本只要宣布成立技術工作小組與相關架構，讓DeepSeek、Moonshot、阿里巴巴與Anthropic、OpenAI、Gemini及技術專家坐下來談，並承諾至少暫停任何自我改進型AI，就能展現帶頭行動的政治家形象。

布魯金斯學會研究員秦江南（Jonathan Czin）表示，他在川習華府峰會前對實質成果的期待本來就非常低，但最後甚至連這麼低的期待都沒有達到。他說：「我們正處於一個可能對兩國、世界與科技都帶來重大變革的時刻，但原本應該有一場足以回應這個時刻的會議，結果取而代之的卻是一場荒謬劇。」

秦江南指出，川普與習近平究竟有沒有自己用過AI都不一定，但這項技術未來如何發展，卻落在一名70多歲與一名80多歲的領導人肩上，「他們看來唯一有共識的是，無論實際上對這項技術了解多少，兩人都不想放慢腳步。」他並表示：「就實質內容而言，我看不出美國究竟從中得到了什麼。」