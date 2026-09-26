整理包／川習會排場大、成果少：休兵兩月 美未回應台灣議題

川普以罕見規格接待習近平：親赴機場迎接、安排軍禮和國宴，兩人還一同參觀美國國家檔案館。但三天訪問結束後，對外宣布的成果不多。美中確定將貿易休兵延長兩個月，並開始討論部分貨品的貿易安排和AI議題；至於關稅、稀土、台灣和伊朗等重大分歧，仍未見突破。

貿易休兵延長，為談判爭取時間

原訂11月10日到期的協議，延至明年1月10日。這是峰會最明確的成果，讓雙方暫時避免重啟關稅對抗，但期限只有兩個月，企業仍難以據此規劃長期投資。美國貿易代表葛里爾說，雙方已就部分貨品的貿易安排達成共識，涉及美國出口至中國大陸的農產品、醫療器材，以及美國進口的消費品和非敏感貨品；細節預定周一公布。川普稱美國農民將因此受惠，卻未說明具體內容。大規模採購承諾和更長久的貿易協議，目前都未宣布。

稀土和投資仍是難題

去年貿易休兵後，北京恢復部分稀土出口，但美方認為供貨仍未達預期。中國大陸在關鍵礦物供應上的優勢，仍是談判籌碼。雙方也曾討論以貿易委員會機制降低部分貨品的壁壘，但適用品項尚有分歧。投資方面，前美國貿易官員柯特勒（Wendy Cutler）指出，討論雙邊投資的機制未見明顯進展。中國大陸企業高層也未出席國宴，兩國因此沒有藉峰會宣布大型商業協議。

台灣議題，中方提出要求，美方未公開接受

據新華社報導，習近平要求美國「反對台獨」，並「慎重處理台灣問題」。這比華府長期使用的「不支持台獨」更進一步。川普截至周五下午尚未公開就此作出實質回應，也沒有跡象顯示美方已改變措辭。對台軍售仍值得關注：川普先前延後一筆約140億美元的軍售案，並稱軍售是談判籌碼；美國國務卿魯比歐這次則提到軍售須考量美國國防產能。這些動向引發疑慮，但不能視為美國已同意停止軍售，或已接受習近平的要求。

AI開啟對話，尚無具體規則

雙方舉行正式AI會談，並討論建立涉及國安風險事件的通報機制。不過，公開資訊仍不足以說明機制將如何運作。兩國對AI發展速度和管理方式也有分歧：習近平主張確保AI由人掌控，川普則不願增設妨礙發展的限制。美國對先進晶片的出口管制，同樣沒有因峰會而解決。

伊朗談了，成果尚難確認

美國駐大陸大使龐德偉（David Perdue）說，川普向習近平重申，中國大陸直接或間接協助伊朗都不可接受，並稱獲得中方保證。中方公開說法則是呼籲美國和伊朗重返談判，未宣布改變對伊朗的政策。川普也只說雙方談過伊朗，沒有提供細節；因此目前難以判定會談是否對戰事帶來實際影響。

這次峰會更明顯的收穫，是兩國領袖維持對話。川普宣布，兩人今年還可能在11月深圳的亞太經合會（APEC）和12月邁阿密的20國集團峰會再見面。對北京而言，隆重接待展現了習近平在美國受到的禮遇；對華府而言，延長休兵至少暫緩貿易衝突升溫。但重要爭議多半留待下一輪談判，接下來須看周一公布的貿易細節，以及美方如何表述台灣、處理對台軍售。