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廈大台研院長：美方將「不支持台獨」調整為「反對台獨」勢在必行

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
廈門大學台灣研究院院長李鵬。圖／取自廈門大學網站
廈門大學台灣研究院院長李鵬。圖／取自廈門大學網站

美國總統川普與大陸國家主席習近平舉行會晤，廈門大學台灣研究院院長李鵬25日表示，美國長期以來「不支持台獨」的政策，已經無法對「賴清德當局」形成有效約束，他認為美方將「不支持台獨」調整為「反對台獨」勢在必行。

李鵬接受中評社訪問時指出，從政策光譜上看，「不支持台獨、反對台獨、不反對統一、支持中國和平統一」，是不斷遞進的關係。美國長期以來的「不支持台獨」是戰略性模糊的話術。川普5月訪陸後，明確表達「不希望有人走向獨立」，這一立場明顯超越此前「不支持台獨」的政策。

李鵬進一步表示，如果美方能夠恪守一個中國政策、反對台獨，妥善處理對台軍售等敏感問題，台海和平穩定就能成為中美開展戰略合作的基礎。這是針對中美關係和台海局勢變化作出的務實調整，不放棄底線威懾，又為雙邊戰略穩定開闢合作空間。

李鵬稱，元首高頻率會晤，從某種意義上說，是中美共同搭建管控台海危機的頂層架構。中國領導人多次強調台灣問題的重要性和敏感性，美國領導人在台灣問題上也作出謹慎表態，實際上已經發出清晰訊號：中美都不希望台灣有人企圖仗著美國的支持走向獨立，從而引發中美之間的戰爭。

對於美國官員強調對台政策不變、川普本人卻多次釋放彈性信號的「雙軌」現象，李鵬認為，美方的「政策不變」是一種外交語言。美國的一個中國政策、台灣關係法以及以台制華的戰略考慮確實沒有改變，但美國領導人對是否協防台灣的反應、美國對兩岸協商對話的態度等，過去若干年其實都經歷了一些調整，「變中有不變的成分，不變中有變的影子」。

談及對台軍售，李鵬指出，六項保證是美國雷根時期確立的對台政策慣例，核心條款之一就是美國不會就對台軍售事先同中國大陸磋商，但川普獨斷專行的領導和決策風格，決定了他不會遵循以往美國外交政策中的慣例和約束。

李鵬稱，有美國學者告訴他，川普並不了解台灣關係法，也不知道六項保證的內容。

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