影／白宮國宴演奏川普愛曲！當著習近平奏《悲慘世界》 中國一度查禁

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞24日晚間在白宮舉辦國宴，招待中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛。席間一支軍方合唱團表演《悲慘世界》（Les Misérables）組曲，但其中一首曲目曾因涉及2019年香港反送中抗議，一度在中國遭到查禁。

紐約郵報報導，川普與習近平夫婦及獲邀出席的企業領袖用餐時，一支軍樂隊列隊進入東廳，演奏《你可聽見人民歌唱？》（Do You Hear the People Sing?）。這首歌曲描述心懷不滿的巴黎民眾期待推翻壓迫他們的政府。

隨行記者團並未在國宴表演現場，但川普幕僚斯卡維諾（Dan Scavino）、前政府效率部（DOGE）發言人米勒（Katie Miller），以及川普長子艾瑞克（Eric Trump）等多名來賓，都在社群媒體發布樂隊演奏《只待明日》（One Day More）的片段。另一段較長影片則包含《你可聽見人民歌唱？》的演奏畫面，被上傳至臉書粉絲頁「Canadian Voices for Freedom」，但目前不清楚影片來源。

2019年香港反送中抗議期間，示威者曾將《你可聽見人民歌唱？》作為抗議歌曲。《經濟學人》當時報導，QQ音樂隨後以版權為由，將這首歌從《悲慘世界》專輯中下架，但其他歌曲仍可播放。

如果習近平對這項選曲感到不安，並未表現出來。25日上午茶敘時，他感謝川普熱情款待，並說：「所有事情都做到最高程度的完美，每一個小細節都經過思考，對此非常感謝。」

紐約郵報指出，川普是《悲慘世界》的忠實粉絲，長期在政治及官方活動使用《只待明日》和《你可聽見人民歌唱？》。2022年11月，他在刑事起訴陰影下於海湖莊園啟動2024年總統競選活動時，就以《你可聽見人民歌唱？》作為退場音樂。