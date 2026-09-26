華府川習會落幕 川普讚「非常卓有成效」：期待下次會面

中國大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛25日下午結束國是訪美行程，在馬里蘭州安德魯聯合基地搭專機返北京。東道主美國總統川普同日在自創社媒真實社群發文表示，對中美而言，這次都是一次友誼、充滿力量且成功的會面，「我期待我們下次的會面！」

美國總統川普25日在國家檔案館迎接中國大陸國家主席習近平與第一夫人彭麗媛。美聯社

據白宮25日在官網發布的新聞稿，川習舉行卓有成效的雙邊討論；川普表示，「我認為，我們的農民會非常高興，發生許多非常正面的事；對兩國都很棒的事，這簡直非常、非常卓有成效」。

25日是習近平此次美國行的第3天。習近平夫婦先在白宮紅廳和川普夫婦茶敘。大陸官媒新華社26日報導，習近平說，「這次訪問我們又豐富中美關係定位的內涵，同意共同構建基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係，經貿領域也取得互惠互利的成果」。

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞， 25日在華府白宮紅廳與中國大陸國家主席習近平及第一夫人彭麗媛茶敘。美聯社

新華社報導，川普在茶敘時說，習近平此次國是訪美是一次富建設性且非常成功的訪問；雙方就美中關係與重大的國際及區域問題深入溝通，取得很多積極成果，對兩國都有益；期待和習近平繼續保持密切溝通，共同引領美中關係發展。

據美國第一夫人辦公室發布的新聞稿，茶敘後，川普與第一夫人梅蘭妮亞陪同習近平夫婦至華府的美國國家檔案局，觀看凸顯美國250年國慶的重要紀錄和文件，與「美中關係歷史的重要篇章」；此次參訪國家檔案局為美中深思兩國共同的歷史和展望未來提供良機。

川普在國家檔案局被媒體問到川習會面達成什麼時說，「什麼都有。我們有很棒的會面、真的很棒。對農民很棒、對大家都很棒」。對於川習這次有無討論美伊戰爭，川普答道，「我們有討論」。至於荷莫茲海峽的重新開放是否有進展，他說，「我認為，我們會有很好的成果」。

美國總統川普25日在參觀國家檔案館期間向媒體發言。國家檔案館大廳收藏《獨立宣言》、《權利法案》及《美國憲法》。法新社

4人結束參訪後，就在國家檔案局前道別，習近平夫婦隨即驅車赴華府近郊的安德魯聯合基地，由美國政府高官送行，現場鳴放21響禮炮。

習近平搭機返陸後不久，川普就在真實社群寫道，「我們11月又將在中國（亞太經合會APEC領袖會議）會面，然後12月在佛羅里達州邁阿密的G20（20國集團峰會）；我們已取得許多成就，未來也會」。

大陸駐美大使謝鋒也在社媒X寫道，已達成一個新的里程碑，中美關係已翻開一個嶄新的篇章。

中國大陸國家主席習近平與第一夫人彭麗媛25日結束華府國是訪問，在安德魯聯合基地登機返回中國前揮手致意。法新社