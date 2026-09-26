川習都提美中二戰抗日歷史 高市回應：日美早已和解

中國大陸國家主席習近平對美國進行國是訪問期間，24日表示，中美曾「並肩抗擊日本軍國主義侵略者」，川普當天也稱兩國是「二戰時期的盟友」。日本首相高市早苗25日表示，日本與美國在二戰後基於相互信任，已成為「關係非常牢固的盟友」。

共同社報導，高市受訪時表示：「雖然日本與美國曾經交戰，但我們之後實現了真正的和解，並深化彼此關係。」至於川普與習近平的會談，她則「沒有評論」。

在美中會談公開成果有限的情況下，日本官房長官木原稔25日在記者會上表示，日方「高度關注事態發展」，並強調：「重要的是美中關係要對包括日本在內的國際社會穩定有益。」對於習近平稱二戰時中美並肩抗擊「日本軍國主義侵略者」，木原則表示：「我國堅持走和平國家道路，這一點完全沒有改變。」

日方此前一直擔心，川普若在美中交涉時傾向做出停止對台軍售等決定，可能影響印太安全，因此高市趕在川習會前與川普協調對中政策。知情人士透露，日方正尋求安排高市儘快與川普通話，以掌握相關資訊。

日方尤其警惕中國開展「認知戰」，日本政府內部也對川普似乎為配合習近平，罕見提及二戰時美中曾是盟友感到困惑。外交當局人士表示：「希望分析美中會談內容，並與美方進行溝通。越快越好。」

另外，國際刑事法院（ICC）因調查美軍人員及以色列涉嫌犯下的戰爭罪，遭川普政府指控侵犯國家主權。美方並積極推動拆解ICC，還制裁日本籍院長赤根智子，包括凍結資產及實施旅行禁令。高市表示，外相茂木敏充與美國國務卿魯比歐將就ICC問題保持溝通。

高市表示：「我們了解美國對國際刑事法院抱持非常強烈的不信任感，立場也極為強硬。」她同時強調，22日會見川普時，曾與對方「坦率交換意見」，並告知日本「一貫支持」ICC。