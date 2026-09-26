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川習會緩和美中關係 習近平趁機進一步在台灣、貿易布局

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平25日在華府國家檔案館握手，美國第一夫人梅蘭妮亞（右）及習近平夫人彭麗媛（左）在旁觀看。美聯社
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平25日在華府國家檔案館握手，美國第一夫人梅蘭妮亞（右）及習近平夫人彭麗媛（左）在旁觀看。美聯社

美國總統川普本周盛大歡迎中國大陸國家主席習近平，讓歷經多次低潮的美中關係在穩定方面來到高點。習近平也正趁這段時間，力圖在台灣與貿易問題上爭取更有利的條件。

彭博資訊25日報導，習近平24日加大對川普的壓力，要求限制對台支持，同時暗示貿易關係可能進一步緩和。兩人在兩天互動中頻頻互釋善意，氣氛融洽到習近平甚至登上美國總統直升機。

川普與習近平下一次會面將在美國期中選舉之後舉行。共和黨正面臨失去國會控制權的風險，民調則顯示川普支持率跌至紀錄低點。任何權力平衡的改變，都可能削弱川普，並讓要求在台灣問題上採取更強硬行動、收緊出口管制及加強限制中國企業的聲浪升高。不過，政治分裂加劇也可能造成僵局，限制華府向北京施壓的能力。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯指出，習近平希望川普保證將繼續非常謹慎地處理台灣問題。他說：「中國的問題當然在於，他未來能否繼續維持這項政策，尤其是在美國期中選舉之後。」

截至目前，川普尚未公開回應習近平要求華府採取「反對台灣獨立的正確立場」。中國也尚未證實財政部長貝森特宣布的貿易休兵延長方案，美國貿易代表葛里爾則表示，最快可能在28日公布更多貿易細節。哈佛甘迺迪學院美中問題學者米特（Rana Mitter）表示，中美可能正處於「關係最緩和的時刻」，但「就政策實質轉變而言，不，我們還沒有走到那一步」。

儘管習近平訪美場面盛大，雙方關係仍可見限制。例如，白宮晚宴完全沒有中國企業高層出席，象徵美國內部對中國企業投資仍存在深層阻力。此外，2個月的休戰延長也短於先前曾討論的6個月。台灣則是最具政治敏感性的考驗，檢視習近平能否促使曾把對台軍售形容為「談判籌碼」的川普改變美國政策，依照北京要求，把長期使用的「不支持」台獨改為「反對」台獨。

若川普政府真的採取「反對」台獨立場，很可能引發國會兩黨反彈。歐亞集團（Eurasia Group）資深分析師傑瑞米．陳（Jeremy Chan）表示，川普不太可能改變美國政策，「雙方對於維持現狀都算相當滿意」。不過，他認為，美方在川普12月主辦20國集團（G20）峰會前，公布價值140億美元對台軍售方案的可能性仍然很低。

對中國而言，要取得成果，不一定需要川普宣布新的台灣政策。持續延後武器銷售、減少美台高層接觸，都可能逐步提高未來政府逆轉政策的政治代價，讓北京有更大空間對未來政府採取報復行動。

習近平也已釋出訊號，顯示他正在思考川普之後的局勢。他援引中國用來形容目前緩和局勢的一個口號表示，「建設性戰略穩定」不應只是「權宜之計」，也不是一朝一夕就能建立。

習近平 川習會 美中關係 川普

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