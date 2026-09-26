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習近平穿中山裝赴國宴藏訊號！華爾街日報：川普熱情禮遇恐「換不到讓步」

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習近平穿中山裝赴國宴藏訊號！WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸國家主席習近平與美國總統川普24日在白宮國宴前，於北門廊台階合影。法新社
中國大陸國家主席習近平與美國總統川普24日在白宮國宴前，於北門廊台階合影。法新社

中國大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛25日下午結束對美國國是訪問行程。華爾街日報指出，美國總統川普安排的盛大場面，掩蓋美中關係仍存在重大分歧與競爭的現實，也幾乎沒有為美國帶來具體成果；雙方展現的熱絡氣氛還引來兩黨國會議員批評，而川普的共和黨同僚即將迎接11月期中選舉，也讓這種局面更顯尷尬。

白宮24日晚間舉行國宴時，川普身穿黑色領結正式禮服，習近平則穿著長久以來與共產黨權威聯繫在一起的中山裝（Mao Suit）。川普當天多次盛讚與習近平的關係，稱這是兩國領導人歷來最好的關係，還送上白頭海鵰雕像，表示兩人「從未相處得這麼好」，但習近平並未以同樣熱絡的方式回應。

報導分析，習近平的穿著與兩人一整天的互動，都反映彼此對這段關係的不同看法。川普看見的是一段能夠扭轉事態走向的私人友誼；習近平則較為戒慎，無論言語或穿著都不會顯得熱情洋溢，並將雙方關係視為一項有用、但必須謹慎運用的工具。對北京而言，維持與美國總統直接溝通，有助穩定雙邊關係、避免突發震盪，同時也要避免讓習近平顯得過度依賴川普的善意，因為這種善意可能一夕之間改變。

研究中國大陸領導人及政治、並著有習近平父親習仲勳傳記《黨的利益至上》的學者唐志學（Joseph Torigian）指出，習近平可能是在說：「即使我們沒有改變自己的國情，你們仍然承認我們；我們可以獲得這種待遇，同時維持原本的樣子、穿這樣的衣服。」他說：「他認為這種待遇完全是工具性的。」

習近平的衣著選擇格外引人注目。他出席國家正式場合時幾乎總是穿深色西裝，只有極少數例外；這身中山裝也顛倒了美中關係正常化歷史上最廣為人知的畫面之一。1979年，鄧小平訪美時渴望讓正在改革的中國與西方建立更緊密關係，並在德州一場牛仔競技活動上戴上一頂牛仔帽。將近半個世紀後，習近平穿著中山裝抵達，傳達的則是相反訊息：中國會接受華府提供的待遇，但不會因此改變自己。

川普政府在接待上展現禮讓，川普本人也花了大量時間向習近平展現重視。不過在實質議題上，習近平到目前為止幾乎沒有展現對伊朗施加實質壓力的意願，既拒絕停止購買伊朗石油，也沒有停止向伊朗提供間接軍事援助。中國大陸官方新華社對川習會談的報導則稱，習近平在與川普會面期間呼籲美國與伊朗重返談判桌。

儘管場面盛大，川普與習近平結束這一天時，基本上仍和開始時一樣。川普慶祝兩人的友誼，習近平則沒有對這身服裝所代表的體制做出任何讓步。

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