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習近平訪美國家檔案局 示威與歡迎團體高聲對峙
中國國家主席習近平今天結束訪美行程，最後一站參訪美國國家檔案局時，示威者與大批中國僑民團體揮舞旗幟標語，高聲對峙。
中國國家主席習近平25日訪美行程結束前，與第一夫人彭麗媛參訪美國國家檔案局，美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（MelaniaTrump）在白宮茶敘後，親自出席接待。
大批中國在美僑民與中國民主人士、法輪功團體等，在習近平車隊到達前，已在國家檔案局前賓夕法尼亞大道維安圍欄後方就位。
抗議人士揮舞旗幟、標語及習近平的畫像，高喊看不到習近平、習近平下台、不歡迎來訪；中國僑民展示歡迎布條，提高喇叭聲量，播放並高喊歡迎習主席。
雙方人馬漸趨接近，引起途人關注。華府警方增派員警，並用腳踏車隔離雙方人馬，除了高聲量外，情況平和。
川習會期間，藏族、維族、法輪功等抗議團體，及中國、香港民運人士，不間斷在華府市中心與中國駐美使館前集會，以不同方式表達爭取民主自由與反對極權等訴求。
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