美貿易代表：美國對中國大陸貿易赤字縮減近4成

大陸國家主席習近平在白宮向川普提出，希望美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題，這說法比起五月在北京時咄咄逼人的警告，力度有所降低，但目標卻更明確。川普雖處於內外交迫，包含一個多月後的期中選舉及停戰遙遙無期的伊朗戰爭，但若進一步對北京讓步、接受習近平的要價，也很難對美國國會交代，處境陷入兩難。

2026-09-26 00:00