美貿易代表：美國對中國大陸貿易赤字縮減近4成
中國大陸國家主席習近平25日結束為期3天的訪美行程。美國貿易代表（USTR）葛里爾在USTR的官方社媒X發文指稱，新成立的美中貿易委員會，將有助美國農民、製造商及企業更好地進入中國市場。
葛里爾並在上述發文聲稱，美國對中國的貿易赤字縮減近40％；由於美國總統川普的「美國優先」貿易政策，美國的全球貿易赤字持續縮減。
葛里爾25日接受美國財經媒體CNBC訪問時說，中國將對美採購什麼和採購數量的詳情可望28日宣布。
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