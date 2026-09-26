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中美關係內涵再擴展 基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係
中國大陸官媒新華社26日報導，中美兩國元首同意進一步豐富中美關係定位的內涵，共同構建「基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係」。
大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛當地時間25日上午，和美國總統川普及第1夫人在白宮紅廳茶敘。兩國元首同意進一步豐富中美關係定位的內涵，共同構建基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係。
港媒「香港01」26日報導，習近平在茶敘時提到，川普5月訪中期間，中方定位中美關係是「建設性戰略穩定關係」；這次雙方又擴展其內涵，中方定位中美關係是相互尊重、公平、平等的戰略穩定關係。
習近平說，「我們看到中美關係的前景更加光明」。
川普5月國是訪中期間，習近平在北京「川習會」時首度提出，中美兩國將以構建中美建設性戰略穩定關係，作為新的目標。
英國廣播公司（BBC）報導，建設性戰略穩定關係取代習近平2013年提出的中美「新型大國關係」。
在習近平此次國是訪美後，中美建設性戰略穩定關係再擴展為基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係。
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