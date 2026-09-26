川習白宮茶敘 川普稱關係取得進展、習預期今年底再會晤

美國總統川普昨天和來訪的中國國家主席習近平舉行雙邊會後，今天接著和習近平在白宮茶敘。川普表示，「我們已經取得巨大的進展」；習近平則說，這次訪問定位中美關係是相互尊重、公平的建設性戰略穩定關係，預期兩人今年底還有2次會面。

習近平時隔11年再度赴美進行國是訪問，並於昨天造訪白宮和川普（Donald Trump）舉行雙邊會。這也是兩人繼5月北京峰會以來，今年第二度會面。

川普及第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今早再度在白宮迎接習近平及夫人彭麗媛，兩對夫婦隨後在紅廳進行茶敘。

川普今天稍早在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他與習近平的會晤對美中雙方都富有成效，重大事情將會發生，但未提供更多細節。

川普隨後在茶敘開場致詞談及習近平這趟訪問表示：「我認為我們已經取得巨大的進展。我們取得了很大的進展，對兩國來說都非常正面。」

習近平接著致詞時先表達感謝，並說「我們此訪非常成功」，感到非常滿意。他說，川普5月訪中時，雙方定位中美關係是建設性戰略穩定關係，這次則加以拓展，定位中美關係是相互尊重、公平平等的建設性戰略穩定關係，「美中關係前景更加光明」。

他還說，預期今年接下來和川普還有2次會面，一次是在中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，另一次是在美國邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會，「我們歡迎總統先生和夫人到中國訪問」。

川普回應說：「非常謝謝你，我們會的，我們會有很多交流。」

茶敘結束後，川普夫婦和習近平夫婦接著前往美國國家檔案局（National Archives）參觀，此為習近平這趟訪問行程的最後一站。