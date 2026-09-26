聽新聞
0:00 / 0:00

高市抵美無高官接機 日社群熱議：高市外交相當危險

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
日本首相高市早苗抵達紐約國際機場後，照片顯示，她在相對空蕩的停機坪上揮手。 圖／截自 X／PressSec_JP
日本首相高市早苗抵達紐約國際機場後，照片顯示，她在相對空蕩的停機坪上揮手。 圖／截自 X／PressSec_JP

中國大陸國家主席習近平廿三日飛抵華府進行國是訪問，日本首相高市早苗則在本周初飛抵紐約參加聯合國大會。兩人在美國受到截然不同的接待，引發外界熱議華府如何對待盟友日本。

南華早報報導，日本首相官邸廿二日公布的影片顯示，高市抵達後由數名日本官員迎接，現場沒有美國高階代表；另一張照片則顯示，她在甘迺迪國際機場相對空蕩的停機坪上揮手。

儘管高市此行並非國是訪問，但與習近平所獲接待規格有巨大差距，仍迅速在社群媒體引發討論。日本前總務大臣原口一博表示，兩者對比「非常鮮明」，並寫道：「難道只有我覺得，隨著日本國力衰退，日本在美國的政治存在感也大幅下降嗎？」

曾任職於聯合國世界糧食計畫的立憲民主黨參議員田島麻衣子也在Ｘ發文指出，川普親自前往機場迎接習近平，是「罕見的優厚待遇」，高市首相從未受到同樣待遇。她直指，高市「不自然地直呼名字及身體接觸都是徒勞之舉」，並警告「美國正越過日本建構美中關係。高市政府的外交，說真的，相當危險」。

網紅「momotro018」則批評高市的外交政策：「直到石破茂為止的歷任首相，都設法與中國建立還算不錯的關係，但高市早苗把這一切都毀了，對日本經濟造成巨大打擊。」

川習 川普 習近平 高市早苗 華府 盟友 日本 美日 外交 美中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普當習近平面提飛虎隊與美中二戰盟友 日媒：恐強化中國抗日敘事

川普盛大接待習近平卻成果有限 美媒：北京真正目標是台灣

日相高市早苗籲廢「舊敵國條款」引發中方反彈 恐成新火種

美中兩強求穩 習近平稱雙方是夥伴非對手

相關新聞

川習白宮會 習近平促美堅持反對台獨

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普美東時間廿四日上午在白宮舉行會談。針對台灣議題，習近平向川普提出，希望美方堅持反對台獨，慎重處理台灣問題。至於經貿合作，習近平稱，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成一份新的聯合安排，這對兩國乃至全球經濟都是好消息。

白宮國宴…習近平稱中美二戰並肩抗日 川普提孫中山

美國總統川普與大陸國家主席習近平在華府會晤期間都談到二戰歷史。習近平在白宮國宴致詞中稱，「八十多年前，中美並肩抗擊日本軍國主義侵略者」，川普則在歡迎儀式中稱中美在二戰中成為「盟友」，並指正如兩國人民曾攜手贏得那場戰爭的勝利，他將與習近平繼續攜手合作，為兩國開創更美好的未來。

新聞眼／乘勢進逼 習近平看穿了川普的軟肋

大陸國家主席習近平在白宮向川普提出，希望美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題，這說法比起五月在北京時咄咄逼人的警告，力度有所降低，但目標卻更明確。川普雖處於內外交迫，包含一個多月後的期中選舉及停戰遙遙無期的伊朗戰爭，但若進一步對北京讓步、接受習近平的要價，也很難對美國國會交代，處境陷入兩難。

大國競爭 川習峰會五重點一次聚焦

美國總統川普二十四日在白宮歡迎中國大陸國家主席習近平。在這場隆重的國是訪問期間，貿易、人工智慧（ＡＩ）及兩國日益加劇的戰略競爭都成為焦點。以下是路透整理的五大重點。

川普喊川習會成果豐 預告有大事

美國總統川普25日在自家社媒Truth Social發文說，這次川習會對美中兩國而言都成果豐碩，他並預告「重大事情」即將發生；新華社則披露大陸國家主席習近平在經貿議題上提到，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，「達成了一份新的聯合安排」。

「美中二戰是盟友」 日媒：川普恐強化北京抗日敘事

美國總統川普廿四日在白宮與中國大陸國家主席習近平舉行峰會，熱情回顧兩國在第二次世界大戰期間並肩作戰的歷史，引發日媒關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。