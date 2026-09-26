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高市抵美無高官接機 日社群熱議：高市外交相當危險
中國大陸國家主席習近平廿三日飛抵華府進行國是訪問，日本首相高市早苗則在本周初飛抵紐約參加聯合國大會。兩人在美國受到截然不同的接待，引發外界熱議華府如何對待盟友日本。
南華早報報導，日本首相官邸廿二日公布的影片顯示，高市抵達後由數名日本官員迎接，現場沒有美國高階代表；另一張照片則顯示，她在甘迺迪國際機場相對空蕩的停機坪上揮手。
儘管高市此行並非國是訪問，但與習近平所獲接待規格有巨大差距，仍迅速在社群媒體引發討論。日本前總務大臣原口一博表示，兩者對比「非常鮮明」，並寫道：「難道只有我覺得，隨著日本國力衰退，日本在美國的政治存在感也大幅下降嗎？」
曾任職於聯合國世界糧食計畫的立憲民主黨參議員田島麻衣子也在Ｘ發文指出，川普親自前往機場迎接習近平，是「罕見的優厚待遇」，高市首相從未受到同樣待遇。她直指，高市「不自然地直呼名字及身體接觸都是徒勞之舉」，並警告「美國正越過日本建構美中關係。高市政府的外交，說真的，相當危險」。
網紅「momotro018」則批評高市的外交政策：「直到石破茂為止的歷任首相，都設法與中國建立還算不錯的關係，但高市早苗把這一切都毀了，對日本經濟造成巨大打擊。」
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