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「美中二戰是盟友」 日媒：川普恐強化北京抗日敘事

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
中國大陸國家主席習近平（左）廿四日在白宮橢圓辦公室與美國總統川普（右）會談。 新華社
中國大陸國家主席習近平（左）廿四日在白宮橢圓辦公室與美國總統川普（右）會談。 新華社

美國總統川普廿四日在白宮與中國大陸國家主席習近平舉行峰會，熱情回顧兩國在第二次世界大戰期間並肩作戰的歷史，引發日媒關注。

川普表示：「對共同利益的追求，跨越遼闊海洋與諸多分歧，將我們兩國人民連結在一起，甚至讓我們在第二次世界大戰期間成為盟友。」

川普說：「看看我們在二戰期間並肩作戰的偉大成就。勇敢的美國飛行員自願來到中國，為這個傳奇國家的生死存亡而戰。」他並提到「飛虎隊」，也就是美國正式參戰前協助對抗日本的美國飛行員。

美方通常將二戰太平洋戰場的歷史視為展現美國民主決心、盟軍勝利及戰後領導地位的故事，但較少出現在歷屆美國總統的演說中。共同社報導，川普在中國領導人面前將美中形容為「盟友」，實屬罕見。

讀賣新聞指出，美中處於同盟關係的時期，並不是中華人民共和國，而是蔣介石領導的中華民國時代，川普相關說法預料可能引發反響。日本首相高市早苗發表「台灣有事」日本可能介入言論後，中國持續抨擊日本為「新型軍國主義」。讀賣新聞認為，川普稱美中曾共同作戰的發言，可能成為強化中國「抗日」敘事的材料。

史汀生中心中國計畫主任孫韻表示，中方非常喜歡這場峰會，習近平獲得最高規格禮賓待遇，川普也表達高度尊重與敬意。她並表示：「提到二戰，顯然是在朝更多大國合作的方向發展。」

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