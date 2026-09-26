白宮國宴…習近平稱中美二戰並肩抗日 川普提孫中山

川普歡迎儀式談二戰：美中成為盟友

美國總統川普與大陸國家主席習近平在華府會晤期間都談到二戰歷史。習近平在白宮國宴致詞中稱，「八十多年前，中美並肩抗擊日本軍國主義侵略者」，川普則在歡迎儀式中稱中美在二戰中成為「盟友」，並指正如兩國人民曾攜手贏得那場戰爭的勝利，他將與習近平繼續攜手合作，為兩國開創更美好的未來。

川普美東時間廿四日晚間在白宮舉行國宴，習近平致詞感謝川普夫婦熱情接待，指此訪「做了很多特殊安排」，令他感到賓至如歸。他接著大篇幅回顧兩國人民交往歷史，從二百多年前美國獨立伊始中美便開啟貿易，華盛頓總統購買收藏大量中國瓷器談起。

習近平續指，「八十多年前，中美人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者，開闢了著名的駝峰航線。抗日戰爭期間，中國軍民營救數百名美國飛行員，付出數十萬生命代價，這份血與火鍛造的友誼必世代相傳。」

先於習近平致詞的川普也大談歷史，並提及「中國承載著數千年的歷史與傳統，從孫子一直到孫中山」。他又說，中美代表不同制度，但兩國人民之間的紐帶歷久彌堅，關係比過去更加的好。

川普提飛虎隊為中國存亡而戰

川普在廿四日上午歡迎儀式上談及二戰歷史。他指，縱觀歷史，對共同利益的追求，把中美兩國人民聯繫在一起，跨越了遙遠的距離和諸多的差異，「甚至讓我們兩國在二戰中成為盟友，取得成功」，並提到勇敢的飛虎隊自願到中國，為中國的存亡而戰。

川普還秀中文，指因與中國人民接觸，「工合」這個詞至今仍為美軍陸戰隊所用，用來表達激情，中文意思是一起工作。「工合」源於一九三○年代中國抗戰期間的工業合作社運動，英文簡稱「Gung Ho」，由美國記者Edgar Snow等人發起。宗旨是組織工人生產軍需品和民生用品，支援前線抗日。

針對川習會大談二戰歷史，陸委會昨回應，北京當局對二戰的論述完全是扭曲歷史事實，一九四九年才成立的中華人民共和國，在二戰期間根本不存在，中共只注重發展自己，真正與美國並肩作戰的是中華民國。