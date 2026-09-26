尊敬的習近平主席和彭麗媛夫人，中國代表團的各位成員：

我很高興歡迎你們來到美麗的白宮。今年五月我有幸訪問北京，你們以盛情款待迎接我們的代表團。如今梅蘭妮亞和我很榮幸在華盛頓接待你們，習主席也成為首位對美國進行第二次國是訪問的中國領導人。

自從二○一六年我首次當選以來，我和習主席一直保持著偉大的友誼。這份友誼建立在相互尊重和我們人民的根本利益基礎之上。我們曾一起走過世界各地，從德國到阿根廷，從日本到南韓，再到北京和（佛州）棕櫚灘。但令人驚訝的是，這是我們第一次在白宮相聚。習主席可以看到，他上次來訪以來，這裡發生了很多變化。

習主席和彭夫人來訪之際，正值美國一個重要歷史時刻，美國建國兩百五十周年，明天我們將參觀國家檔案局，欣賞那一段令人自豪歷史當中一些最珍貴的瑰寶，包括獨立宣言、美國憲法和權利法案。我們還將看到一些文物，它們見證美中兩國之間長期而珍貴的貿易往來和文化交流。正如我們的先輩在幾個世紀前跨越重洋開展貿易，相互學習，共建更美好世界。

今天我們兩個國家會再一次為世界的美好做出貢獻。我為我們兩國的關係感到自豪，我們兩國關係非常好。習主席和我攜手合作在兩國面臨的諸多問題上取得重大進展。在五月訪問期間，我們設立了貿易理事會，通過這一成功的新機制，雙方團隊一直努力推進，建立一個更平衡的貿易關係，其中包括為美國農畜牧業者尋找新的市場准入機會。

在本次訪問期間，我們將討論迫切議題，包括安全、科技及超級智慧。我們今天在這些領域做出的決定，將會為未來數十年間的世界和平和繁榮奠定基礎。如果我們可以聚焦共同利益，我相信我們能夠取得很多成就。

縱觀歷史對共同利益的追求，把我們兩個國家人民聯繫在一起，跨越遙遠距離和諸多差異，甚至讓兩國在二戰當中成為盟友取得成功。勇敢的美國飛行員自願來到中國，為中國存亡而戰，成為傳奇的飛虎隊，而美國陸戰隊與中國人民的接觸，也啟發陸戰隊採用一個沿用至今的詞語：工合。陸戰隊用它來表達極大的熱情，但它的中文字面意思是一起工作。

正如我們兩國人民曾攜手贏得那場戰爭的勝利，習主席和我將共同繼續攜手合作，為兩國開創更美好的未來。

習主席和彭夫人，再次感謝你們這次歷史性的訪問，歡迎來到美國，謝謝。