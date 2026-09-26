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習近平致詞全文

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

尊敬的川普總統和梅蘭尼亞女士，女士們，先生們，朋友們：

很高興對美麗的美利堅合眾國進行國是訪問，感謝川普總統和夫人給予我和我夫人的熱情款待。首先，我謹代表十四億多中國人民，向美國人民致以誠摯問候，向美國獨立二百五十周年表示熱烈祝賀。

中國和美國都是偉大的國家，中國人民和美國人民都是偉大的人民。我這次應川普總統邀請訪美，是為傳承友誼而來，為拓展合作而來，為增進兩國人民福祉而來。

面對當今世界之變、時代之變、歷史之變，中美兩個大國肩負著促進人類發展進步的歷史重任。

川普總統今年訪華期間，我們一致同意構建中美建設性戰略穩定關係，受到兩國人民和國際社會廣泛歡迎。我願同川普總統一道努力，引領中美關係這艘大船行穩致遠。

—我們要加強溝通。中美兩國國情不同，通過坦誠、深入、持續的對話能夠增進理解、求同存異、積累互信。我和川普總統彼此尊重，已建立良好關係，保持經常性溝通。我們鼓勵兩國外交、經貿、財金、執法、人文等各部門加強溝通，支持兩國立法機構擴大交流。

我們要真誠合作。中美兩國利益深度交融，合作空間十分廣闊。雖然中美合作不可能解決世界上所有問題，但沒有兩國合作，世界上很多問題都難以解決。中國開放的大門始終敞開，歡迎美國企業來華投資興業，希望美方公平對待中國企業，共同拉長合作清單，壓縮問題清單。中美兩國都是人工智慧大國，有能力也有責任發展好、管控好人工智慧，確保人工智慧發展始終受控於人、造福於民。中方願同美國加強禁毒、執法等合作。雙方可以增加直航航班，讓雙方人員和經貿往來更加便捷。

—我們要和平共處。我多次講，中美兩個大國合則兩利、鬥則俱傷。中美不必諱言競爭，但競爭應該是良性的、有邊界的，應該是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的搏鬥。中美雙方必須守住不衝突、不對抗的底線，也一定能走出一條兩個大國在這個星球上的正確相處之道。兩國軍隊要保持常態化對話，完善危機溝通和預防機制。「修昔底德陷阱」是可以跨越的。

女士們、先生們、朋友們！

第二次世界大戰期間，中美並肩抗擊法西斯侵略。對於這段歷史，中國人民不會忘記，美國人民也沒有忘記。中美關係希望在人民、未來在青年。這裡，我願宣布，未來五年，中方將邀請十萬名美國青少年來華交流學習。

大貓熊是中美兩國人民友誼的使者。今天，我要分享一個好消息，再過幾天，大熊貓「平平」、「福雙」就會落戶亞特蘭大動物園，同美國人民見面。

女士們、先生們、朋友們！

實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大並行不悖。讓我們秉持人民情懷、展現歷史主動，不斷推進中美兩國人民友好事業，攜手共建一個更加美好的世界。謝謝大家。

川普 習近平 川習會

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尊敬的川普總統和梅蘭尼亞女士，女士們，先生們，朋友們：

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