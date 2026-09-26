聽新聞
0:00 / 0:00

大國競爭 川習峰會五重點一次聚焦

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普（右）歡迎中國大陸國家主席習近平（左）赴美訪問。在這場國是訪問期間，貿易、AI及兩國日益加劇的戰略競爭都成為焦點。法新社
美國總統川普（右）歡迎中國大陸國家主席習近平（左）赴美訪問。在這場國是訪問期間，貿易、AI及兩國日益加劇的戰略競爭都成為焦點。法新社

美國總統川普二十四日在白宮歡迎中國大陸國家主席習近平。在這場隆重的國是訪問期間，貿易、人工智慧（ＡＩ）及兩國日益加劇的戰略競爭都成為焦點。以下是路透整理的五大重點。

貿易協議暫時延長

美國延長對中貿易休戰，但時間只有二個月。美國財政部長貝森特表示，雙方同意將一項結束去年貿易戰、原訂十一月到期的貿易協議延長二個月，讓華府與北京「有更多時間看看我們在經濟方面能做些什麼」。

此次延長並未形成長期協議，而是把關稅、中國採購、稀土供應及科技限制等核心問題推遲到下一輪談判。貝森特廿三日表示，北京正履行先前協議採購二千五百萬噸黃豆的要求，但承諾採購一百七十億美元其他農產品的進度落後。

美國官員也表示，稀土交貨量未達要求，再次顯示雙方仍存在重大分歧。對企業而言，目前關稅雖維持在較低水準，但政策環境仍不斷變動。

參訪白宮全新形象

習近平造訪白宮，讓川普有機會展示華府正按照他個人形象重新打造。習近平先前在北京招待川普參觀天壇及很少向外國人開放的中南海，川普則以另一種場面回敬，戴著假髮、頭戴三角帽的儀隊列隊行進，並在重新設計、宛如川普高球俱樂部的白宮玫瑰園演奏音樂；戰鬥機和轟炸機則是在廿三日與廿四日的儀式期間轟鳴飛越上空，其中一次聲音大到讓川普嚇了一跳。

白宮記者團獲准採訪時，並不是為了聽川普與習近平談論重大國政議題，反而是去看兩人參觀「陸戰隊一號」直升機，以及最近重新設計、設有巨型總統徽章直升機坪的白宮南草坪。

川普接受記者訪問時，對兩人政策討論的相關提問輕描淡寫帶過。他談到習近平時說：「他喜歡好的花崗岩。很棒的會面。」

習希望美反對台獨

習近平一如預期向川普施壓談及台灣問題。新華社報導，習近平希望美方堅持「反對台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題。

這比華府長期使用的「不支持」台獨表述更強硬。目前沒有跡象顯示川普政府打算改變措辭，白宮也未立即發布這段交流的會談紀要。美國官員長期避免明確表示反對台灣獨立。任何措辭變化，都可能引發外界對華府保衛台灣決心的疑問，並招致國會反對。

戰略風險可以克服

習近平與川普會面時再度提到「修昔底德陷阱」，這項學術理論認為，崛起中的強權與既有強權競爭往往會走向戰爭。儘管習近平表示，這項風險「可以克服」，但他再度提及這個概念，也凸顯外界對美中可能爆發軍事衝突的擔憂仍籠罩兩國關係。

習近平主張，兩國都能從合作中獲益，也都會因對抗而受損，呼籲定期舉行軍事對話、強化危機預防機制。

川普則援引兩國共同歷史，表示兩國若追求共同利益，可以完成許多事情，並提到二戰期間共同對日作戰的盟友關係。

對AI管控意見分歧

習近平與川普對ＡＩ表達不同看法。川普先前曾宣稱，ＡＩ應改稱「超級智慧」（ＳＩ），也在社群媒體貼文中表示，希望「完全維持現狀」，仰賴美國司法部而不是設下任何新的防護規範。他堅稱，中國也持相同立場。

不過，習近平則是表示：「中美兩國都是ＡＩ大國，有能力也有責任發展好、管控好人工智慧，確保人工智慧發展始終受控於人，造福於民。」

OpenAI執行長奧特曼（左）與Meta執行長祖克柏（右）廿四日出席美國總統川普在白宮東廳為中國大陸國家主席習近平舉辦的國宴。法新社
OpenAI執行長奧特曼（左）與Meta執行長祖克柏（右）廿四日出席美國總統川普在白宮東廳為中國大陸國家主席習近平舉辦的國宴。法新社

川普 習近平 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習白宮高峰會談五要點一次看：台灣與AI分歧仍在

川習會排場盛大 美媒觀察未見重大突破

川習會 美中貿易休兵延長2個月

川習會談結束 川普讚會面很棒、習近平要美方慎重處理台灣問題

相關新聞

川習白宮會 習近平促美堅持反對台獨

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普美東時間廿四日上午在白宮舉行會談。針對台灣議題，習近平向川普提出，希望美方堅持反對台獨，慎重處理台灣問題。至於經貿合作，習近平稱，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成一份新的聯合安排，這對兩國乃至全球經濟都是好消息。

白宮國宴 習近平：中美二戰並肩抗日

美國總統川普與大陸國家主席習近平在華府會晤期間都談到二戰歷史。習近平在白宮國宴致詞中稱，「八十多年前，中美並肩抗擊日本軍國主義侵略者」，川普則在歡迎儀式中稱中美在二戰中成為「盟友」，並指正如兩國人民曾攜手贏得那場戰爭的勝利，他將與習近平繼續攜手合作，為兩國開創更美好的未來。

大國競爭 川習峰會五重點一次聚焦

美國總統川普二十四日在白宮歡迎中國大陸國家主席習近平。在這場隆重的國是訪問期間，貿易、人工智慧（ＡＩ）及兩國日益加劇的戰略競爭都成為焦點。以下是路透整理的五大重點。

習近平致詞全文

尊敬的川普總統和梅蘭尼亞女士，女士們，先生們，朋友們：

川普致詞全文

尊敬的習近平主席和彭麗媛夫人，中國代表團的各位成員：

川習茶敘 習近平邀川普今年再訪中國大陸

美國總統川普、第1夫人梅蘭妮亞25日上午，和中國大陸國家主席習近平、彭麗媛夫婦在白宮紅廳茶敘。習近平當面邀川普今年再度訪中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。