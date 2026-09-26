川習白宮會 習近平促美堅持反對台獨

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普美東時間廿四日上午在白宮舉行會談。針對台灣議題，習近平向川普提出，希望美方堅持反對台獨，慎重處理台灣問題。至於經貿合作，習近平稱，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成一份新的聯合安排，這對兩國乃至全球經濟都是好消息。

川普稱會談將有重大成果

台灣時間廿五日凌晨一時卅分會談結束後，川普對現場媒體說，「很棒的會面，謝謝各位」，但截至廿五日晚間美方並未發布會談紀要。川普廿五日在社群平台發文說，會談非常有成效，將有許多重大成果，還說習近平也認為人工智慧應改稱超級智慧。

川習會後並未舉行聯合記者會。新華社報導，針對台灣議題，習近平強調，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚，希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。

美國國務院回覆本報記者詢問習近平在川習會中希望美方堅持反對台獨，並慎重處理台灣問題一事，國務院表示，美國對台政策沒有改變，且將持續與美國的印太盟友站在一起，推動大家共同的安全和繁榮，這其中也包括台灣。

國務院發言人表示，正如美國總統和國務卿所言，美國對台的政策沒有改變，持續堅持「一中政策」，並以「台灣關係法」、美中三公報，以及「對台六項保證」為指引。

習近平在五月北京川習會談及台灣問題時，曾強硬表示，「台灣問題處理好，中美兩國關係能保持總體穩定，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」；並稱台獨與台海和平水火不容。

就中美關係，習近平指出，今年五月，他和川普一致決定構建中美建設性戰略穩定關係。這一新定位反映中美關係的現實，也體現對未來的期許。兩國應當也完全可在務實合作中互利共贏，在良性競爭中彼此成就，在求同存異中妥處分歧，在累積互信中構築和平。

習提AI不應該相互設防

在經貿議題上，習近平說，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成一份新的聯合安排，對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是好消息。中美經貿關係穩定「既需要拉長合作清單，也需要壓縮問題清單」，希望雙方相向而行。

習近平指出，中美都是ＡＩ大國，雙方有競爭，更可合作，應各展所長而不是相互設防。雙方可繼續開展ＡＩ對話，共同防範ＡＩ被濫用惡用。他呼籲要保持人類對ＡＩ技術的管控。

據陸方發布的新聞通稿，川普表示，他和習近平是好朋友，保持著深入密切溝通。兩國經貿團隊舉行新一輪磋商取得新成果，雙方要繼續對話。人工智慧關乎人類未來，美中應就此保持對話，加強合作。

習稱今年還有兩次川習會

在廿五日上午舉行的川習茶會，習近平表示，從五月的建設性戰略穩定關係，拓展內涵為相互尊重、公平平等的建設性戰略穩定關係，看到中美關係前景更加光明。習近平表示，預期今年和川普還有兩次會面，一次就是在中國舉行的APEC會議，再一次就是在美國舉行的G20會，「歡迎（川普）總統先生和夫人到中國訪問」。

白宮並未開放媒體拍攝擴大雙邊會談，而在小型雙邊會談中，除了元首外，中美各有五名官員出席，中方包括中共政治局常委兼中辦主任蔡奇、外長王毅、副總理何立峰、發改委主任鄭柵潔與商務部長王文濤；美方有副總統范斯、國務卿魯比歐、財長貝森特、白宮幕僚長威爾斯和防長赫塞斯。

針對中東局勢，習近平表示，中方一直認為各國主權和安全都要得到尊重。美國駐北京大使龐德偉廿五日對ＣＮＢＣ說，川普明確告訴習近平，大陸協助伊朗「不可接受」。