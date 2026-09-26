夫人外交 彭麗媛、梅蘭妮亞穿搭微呼應

川習會談之際，大陸國家主席夫人彭麗媛與美國第一夫人梅蘭妮亞廿四日在華府參觀國立亞洲藝術博物館，陸方消息指，彭麗媛對美方近年來多次向中方返還中國文物表示讚賞，希望雙方繼續加強文化交流和文化遺產保護合作。兩國第一夫人的穿著也成為話題。

新華社報導，兩位夫人參觀了亞洲藝術博物館內「孔雀廳」等展廳，孔雀廳目前展覽清朝康熙時代青花瓷等陶瓷作品為主。參觀後，彭麗媛和梅蘭妮亞一同觀看美國青少年合唱中國歌曲，並與他們親切交流。彭麗媛鼓勵大家繼續努力學習中文和中華文化，成為中美友好的使者。

兩國第一夫人穿著對比更為鮮明。在國宴上，彭麗媛身穿曳地直筒禮服，搭配莊重的中式立領，並選用在中國象徵繁榮的紅色，配戴雙串白色珍珠項鍊。梅蘭妮亞則穿著第一夫人在國宴上極少甚至可能從未穿過的黑色錦緞長褲，搭配絲質腰封、黑色高跟鞋，以及帶有超大蝴蝶結領的白色棉質府綢襯衫。這身打扮在國宴上相當少見，卻很符合她一貫的穿衣風格。

彭麗媛與梅蘭妮亞廿四日稍早造訪史密森尼國立亞洲藝術博物館時，服裝還微妙呼應。彭麗媛穿著旗袍風格的海軍藍洋裝；梅蘭妮亞則穿炭灰色粗花呢裙裝，外套同樣採不對稱、高領與裹身剪裁。

華盛頓郵報時尚與文化記者馬洛伊指出，梅蘭妮亞與彭麗媛在國宴上的服裝，呈現出同樣截然不同的兩種方向：一方強調現代與實驗精神，另一方則延續人們熟悉的傳統風格。

彭麗媛成為第一夫人前是中國知名歌手，經常融合中國服裝的古典與傳統元素及現代西式剪裁，曾在二○一三年入選「浮華世界」的「國際最佳穿著名人榜」。梅蘭妮亞同樣在成為第一夫人前就已成名多年，但兩人成為第一夫人後，展現出截然不同的穿衣風格。