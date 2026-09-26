聽新聞
0:00 / 0:00

夫人外交 彭麗媛、梅蘭妮亞穿搭微呼應

聯合報／ 記者廖士鋒、編譯周辰陽／綜合報導
美國第一夫人梅蘭妮亞（左）和中國大陸國家主席習近平夫人彭麗媛（右）廿四日參訪華府史密森亞洲藝術博物館。法新社
美國第一夫人梅蘭妮亞（左）和中國大陸國家主席習近平夫人彭麗媛（右）廿四日參訪華府史密森亞洲藝術博物館。法新社

川習會談之際，大陸國家主席夫人彭麗媛與美國第一夫人梅蘭妮亞廿四日在華府參觀國立亞洲藝術博物館，陸方消息指，彭麗媛對美方近年來多次向中方返還中國文物表示讚賞，希望雙方繼續加強文化交流和文化遺產保護合作。兩國第一夫人的穿著也成為話題。

新華社報導，兩位夫人參觀了亞洲藝術博物館內「孔雀廳」等展廳，孔雀廳目前展覽清朝康熙時代青花瓷等陶瓷作品為主。參觀後，彭麗媛和梅蘭妮亞一同觀看美國青少年合唱中國歌曲，並與他們親切交流。彭麗媛鼓勵大家繼續努力學習中文和中華文化，成為中美友好的使者。

兩國第一夫人穿著對比更為鮮明。在國宴上，彭麗媛身穿曳地直筒禮服，搭配莊重的中式立領，並選用在中國象徵繁榮的紅色，配戴雙串白色珍珠項鍊。梅蘭妮亞則穿著第一夫人在國宴上極少甚至可能從未穿過的黑色錦緞長褲，搭配絲質腰封、黑色高跟鞋，以及帶有超大蝴蝶結領的白色棉質府綢襯衫。這身打扮在國宴上相當少見，卻很符合她一貫的穿衣風格。

彭麗媛與梅蘭妮亞廿四日稍早造訪史密森尼國立亞洲藝術博物館時，服裝還微妙呼應。彭麗媛穿著旗袍風格的海軍藍洋裝；梅蘭妮亞則穿炭灰色粗花呢裙裝，外套同樣採不對稱、高領與裹身剪裁。

華盛頓郵報時尚與文化記者馬洛伊指出，梅蘭妮亞與彭麗媛在國宴上的服裝，呈現出同樣截然不同的兩種方向：一方強調現代與實驗精神，另一方則延續人們熟悉的傳統風格。

彭麗媛成為第一夫人前是中國知名歌手，經常融合中國服裝的古典與傳統元素及現代西式剪裁，曾在二○一三年入選「浮華世界」的「國際最佳穿著名人榜」。梅蘭妮亞同樣在成為第一夫人前就已成名多年，但兩人成為第一夫人後，展現出截然不同的穿衣風格。

川普 習近平 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

梅蘭妮亞、彭麗媛國宴穿搭大不同！美媒：宛如川普、習近平走不同路線

第一夫人時尚外交！彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套服藏小心思

川習會在華府登場 第一夫人行程與時尚同受矚目

唇語分析曝光 彭麗媛讚梅蘭妮亞兒子拜倫「他好高」

相關新聞

川習白宮會 習近平促美堅持反對台獨

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普美東時間廿四日上午在白宮舉行會談。針對台灣議題，習近平向川普提出，希望美方堅持反對台獨，慎重處理台灣問題。至於經貿合作，習近平稱，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成一份新的聯合安排，這對兩國乃至全球經濟都是好消息。

白宮國宴…習近平稱中美二戰並肩抗日 川普提孫中山

美國總統川普與大陸國家主席習近平在華府會晤期間都談到二戰歷史。習近平在白宮國宴致詞中稱，「八十多年前，中美並肩抗擊日本軍國主義侵略者」，川普則在歡迎儀式中稱中美在二戰中成為「盟友」，並指正如兩國人民曾攜手贏得那場戰爭的勝利，他將與習近平繼續攜手合作，為兩國開創更美好的未來。

新聞眼／乘勢進逼 習近平看穿了川普的軟肋

大陸國家主席習近平在白宮向川普提出，希望美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題，這說法比起五月在北京時咄咄逼人的警告，力度有所降低，但目標卻更明確。川普雖處於內外交迫，包含一個多月後的期中選舉及停戰遙遙無期的伊朗戰爭，但若進一步對北京讓步、接受習近平的要價，也很難對美國國會交代，處境陷入兩難。

大國競爭 川習峰會五重點一次聚焦

美國總統川普二十四日在白宮歡迎中國大陸國家主席習近平。在這場隆重的國是訪問期間，貿易、人工智慧（ＡＩ）及兩國日益加劇的戰略競爭都成為焦點。以下是路透整理的五大重點。

川普喊川習會成果豐 預告有大事

美國總統川普25日在自家社媒Truth Social發文說，這次川習會對美中兩國而言都成果豐碩，他並預告「重大事情」即將發生；新華社則披露大陸國家主席習近平在經貿議題上提到，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，「達成了一份新的聯合安排」。

「美中二戰是盟友」 日媒：川普恐強化北京抗日敘事

美國總統川普廿四日在白宮與中國大陸國家主席習近平舉行峰會，熱情回顧兩國在第二次世界大戰期間並肩作戰的歷史，引發日媒關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。