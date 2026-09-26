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白宮國宴 美科技金融巨頭作陪

聯合報／ 編譯劉忠勇周辰陽／綜合報導
OpenAI執行長奧特曼（左）與Meta執行長祖克柏（右）廿四日出席美國總統川普在白宮東廳為中國大陸國家主席習近平舉辦的國宴。 法新社
OpenAI執行長奧特曼（左）與Meta執行長祖克柏（右）廿四日出席美國總統川普在白宮東廳為中國大陸國家主席習近平舉辦的國宴。 法新社

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞廿四日晚間在白宮舉辦國宴，招待中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛，華爾街和矽谷重量級人物齊聚白宮，中方企業界無人出席。

國宴賓客包括輝達執行長黃仁勳夫婦、AMD董事長兼執行長蘇姿丰夫婦、蘋果執行董事長庫克、SpaceX創辦人馬斯克，都被安排與川普、習近平坐在主桌。

另外，OpenAI執行長奧特曼、OpenAI總裁暨共同創辦人布羅克曼、Google執行長皮查及Meta執行長祖克柏、亞馬遜創辦人貝佐斯、微軟執行長納德拉等科技業主管都是國宴座上賓。

其他出席企業主管包括花旗集團執行長范潔恩、摩根大通執行長戴蒙、黑石集團共同創辦人蘇世民、高盛執行長蘇德巍、萬事達卡執行長米巴赫、波音執行長歐特柏格與派拉蒙天空之舞執行長艾里森。

共和黨重要金主亞斯及多名金融界領袖也受邀出席。亞斯持有TikTok中國母公司字節跳動股份。其他受邀賓客還包括美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、聯準會主席華許等官員及川普家族多名成員、大法官羅伯茲、巴瑞特與卡瓦諾。

大陸企業領袖並未隨團出席，在逾一百卅人賓客名單中，只有十九人屬於中方代表團，且無一是企業界人士。中方企業主管缺席，顯示雙方對峰會期待不同。

川普在國宴前則說，人人都想出席，賓客幾乎涵蓋整個科技界與金融界。國宴是白宮禮遇外國領袖的傳統。這是川普第二任期第二次舉行國宴，前一次是四月款待英國國王查理三世與王后卡蜜拉。

川普 習近平 川習會

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