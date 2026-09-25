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川習茶敘 習近平稱今年還會與川普會面兩次

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國總統川普夫婦與中國大陸國家主席習近平夫婦25日在白宮紅廳茶敘。 法新社
美國總統川普夫婦與中國大陸國家主席習近平夫婦25日在白宮紅廳茶敘。 法新社

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平25日在白宮茶敘。習近平提到，今年預期會在亞太經合會（APEC）峰會與G20峰會與川普會面，川普則說，美國農民對此次會談結果非常高興。

大陸今年11月將在廣東深圳舉辦APEC峰會，川普可往參加。美國12月將在佛州舉辦G20峰會，習近平預料將與會。

習近平在茶敘時感謝川普的禮遇與安排，還說川普5月訪華時，將美中關係定位為建設性戰略穩定關係，這次進一步拓展其內涵，並將兩國關係定位為相互尊重、公平、平等的建設性戰略夥伴關係，中美關係更為光明。

習近平還說，預期今年還會在APEC與G20與川普會面，並歡迎川普夫婦前往大陸訪問。川普則回應非常感謝，並說美國農民非常高興，「我相信中國民眾也同樣非常高興」，兩國邁向更好的方向。

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