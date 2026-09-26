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華郵：川普國宴柔性外交變私人聚會

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼（左）與Meta執行長祖克柏（右）出席川普國宴。（法新社）
OpenAI執行長奧特曼（左）與Meta執行長祖克柏（右）出席川普國宴。（法新社）

美國總統川普以國宴款待來訪的中國大陸國家主席習近平，華盛頓郵報指出，國宴向來是柔性外交的體現，但在川普時代，盛大公開的國宴場合卻成為私人聚會。

川普夫婦迎接習近平夫婦抵達白宮時，記者高聲提問，但未獲回應；各大電視網也不提供國宴的影像畫面。

以往與會美國總統國宴的媒體，通常能有三次機會與賓客互動並觀察晚宴情況。第一次是賓客抵達時，許多受邀貴賓會停下回答問題；第二次是晚宴開始時，少數記者會被帶進宴會廳，得以觀察當晚氣氛及賓客互動情形；最後一次是晚宴結束後，記者還有機會看到賓客。

然而在白宮東廂拆除後，今年4月英王查理三世訪美期間的國宴，媒體能接觸到的，就只限於賓客互相致詞舉杯。這次川普國宴大部分也是在閉門狀態下進行，意味媒體沒機會詢問受邀出席的企業領袖。

川普 習近平 川習會

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