黃仁勳、祖克柏、貝佐斯、馬斯克、庫克等…川習國宴 科技大咖雲集

川普總統24日晚間在白宮設國宴款待到訪的中國大陸國家主席習近平，華爾街和矽谷重量級人物齊聚白宮，也展現美國的科技與金融實力。

受邀出席國宴的科技業領袖包括輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、Meta執行長祖克柏、亞馬遜創辦人貝佐斯、特斯拉執行長馬斯克，以及蘋果執行董事長庫克。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）與Google母公司Alphabet執行長皮伽也在名單上。

美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、能源部長萊特、美國貿易代表葛里爾，以及聯準會（Fed）主席華許，同樣受邀出席。

金融業受邀人士包括花旗集團執行長范潔恩、摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）、黑石集團共同創辦人蘇世民、高盛執行長蘇德巍，以及萬事達卡執行長米巴赫。波音執行長歐特柏格與派拉蒙天空之舞執行長艾里森也在名單上。

相較之下，中國大陸企業領袖並未隨團出席，格外引人注意。在逾130人的賓客名單中，只有19人屬於中方代表團，且無一是企業界人士。

川普致詞時大談歷史，表示158年前，第一個正式的中國大陸外交使團訪問了美國，出席了中美之間有史以來的第一次國宴。今晚在美國土地上重溫那次相遇，來自商界、文化界、政界的當代頂尖領袖齊聚於此。

他說，作為兩國領導人，習主席和我都明白，我們代表不同的制度，但兩國人民之間的紐帶歷久彌堅，我們的關係比起過去要更加的好。

川普還介紹了正在興建的新宴會廳，他也送上一份禮物（白頭鷹作品）給習近平，稱那是他與梅蘭妮亞親自參與設計，表示希望它在北京能夠能夠被放在一個彰顯榮譽的地方。

習近平則回顧抗戰、乒乓外交與人文往來，稱兩國可相互成就。