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專家：川習肢體語言藏玄機…川普試圖主導 習近平很自在

經濟日報／ 編譯周辰陽／即時報導

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普在華府舉行今年第二次川習會，外界不只密切關注會談結果，也關注兩人碰觸手臂、相視而笑及有力握手等互動。一名肢體語言專家表示，川普的動作似乎在展現主導地位，而習近平則維持正式，看起來相當自在。

南華早報報導，川普與第一夫人梅蘭妮亞在安德魯聯合基地為習近平與妻子彭麗媛接機。肢體語言專家伍德（Patti Wood）表示，美國總統並不總是會到停機坪接機，這項安排展現對中國大陸領導人的尊重，也具有象徵意義。

伍德指出，習近平在接機結束時看起來非常自在，肩膀姿勢及走路方式都和平常一樣，沒有因這場正式訪問而改變平常的舉止。

川普24日上午走出白宮迎接習近平時，伍德注意到他的下巴微微朝下。她認為，川普可能只是低頭確認腳下，但從肢體語言角度來看，下巴朝下比抬起下巴或下巴向前更顯得權威較弱。她說：「無論動機是什麼，下巴朝下的姿勢通常都顯示出較少的權力。」

兩人在白宮見面時，習近平依照中國文化做出傳統的點頭鞠躬，川普則直接伸手握手，沒有跟著鞠躬或向後傾身。伍德稱這是「標準的川普作風」，但認為沒有考量中國的禮節、禮儀或文化規範；習近平則仍「維持禮儀，而且非常正式」，沒有跡象顯示受到川普影響或因此感到不安。

伍德還注意到，川普握手期間拍了拍習近平的上臂。她表示，反覆拍手臂及背部是川普典型的問候方式，也帶有凸顯階級高低的意味，象徵性地說「我比你更高一等」。之後也有畫面拍到習近平回以相同動作，拍了拍川普的背部。伍德形容這「有一點像是一場象徵性的較量」，認為習近平以相同動作回應，抵銷川普所展現的主導意味。

她解釋，在美國文化中，拍背有時被視為溫暖、友善的舉動，但通常代表雙方關係相當親近；若是在正式或非私人情境中，也可能帶有「我的階級在你之上」的意味。

川普 習近平 川習會

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