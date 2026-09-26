川習國宴都談到二戰「盟友」論述 川普從孫子談到孫中山

美國總統川普與大陸國家主席習近平在華府會晤期間都談到二戰歷史。習近平在白宮國宴致詞中稱，「八十多年前，中美並肩抗擊日本軍國主義侵略者」，川普則在歡迎儀式中稱中美在二戰中成為「盟友」，並指，如兩國人民曾攜手贏得那場戰爭的勝利，他將與習近平繼續攜手合作，為兩國開創更美好的未來。

習近平致詞時感謝川普夫婦的熱情接待和周到安排，他接著大篇幅回顧兩國人民交往歷史，從二百多年前美國獨立伊始，中美便開啟貿易，華盛頓總統購買收藏了大量中國瓷器談起。

習近平續指，「八十多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者，開闢了著名的駝峰航線。抗日戰爭期間，中國軍民營救了數百名美國飛行員，付出數十萬生命的代價，這份血與火鍛造的友誼必將世代相傳。」他還提到乒乓外交，總結強調中美人文交流有利於促進兩國人民心靈溝通，為中美友好合作厚植了民意基礎。先於習近平致詞的川普也大談歷史，並提及「中國承載著數千年的歷史與傳統，從孫子一直到孫中山」。他又說，中美代表不同制度，但兩國人民之間的紐帶歷久彌堅，關係比過去更加的好。

川普指，縱觀歷史，對共同利益的追求，把中美兩國人民聯繫在一起，跨越了遙遠的距離和諸多的差異，「甚至讓兩國在二戰中成為盟友，取得成功」，並提到勇敢的飛虎隊自願到中國，為中國的存亡而戰。

我痛批中共 扭曲歷史真相

大陸外交部發出新聞稿指出，希望「美方堅持反對台獨」的立場及「慎重處理台灣問題」，我外交部昨（25）日回應，大陸單方面傳達其立場與主張，但台灣主權屬於台灣全體民眾，中共政權無權代表台灣。

我外交部強調，這是中方一貫扭曲事實，單方面傳達其立場與主張的手法。外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權屬於台灣全體人民。

陸委會昨天也說，北京當局對二戰的論述完全是扭曲歷史事實，1949年才成立的中華人民共和國，在二戰期間根本不存在，中共只注重發展自己，真正與美國並肩作戰的是中華民國。