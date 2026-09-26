美媒：北京真正目標是台灣 峰會失衡讓華府錯失機會

華爾街日報指出，儘管美國總統川普為這次中國大陸國家主席習近平的來訪，安排盛大排場，但川普似乎沒有取得多少實質成果，反讓習近平獲得此次赴華府所追求的：與美國平起平坐的畫面。報導也提及，習近平此行真正的目標是台灣，而非貿易。

報導指出，川普崛起掌權，部分正是靠著對中國大陸的批評。過去10年，他一再主張歷任總統對北京過於寬容，兩屆政府都延攬大量對中鷹派，並採取措施維持美國主導地位。然而面對面互動時，川普似乎格外欣賞習近平，幾乎沒有提出足以緩解對中鷹派憂慮的具體政策協議。

而在燭光晚宴之外，美中關係正日益緊張。川普努力推動結束伊朗戰爭之際，中國大陸持續向德黑蘭購買石油，並運送用於無人機及飛彈的零組件。美中也在競逐AI主導地位，貿易問題仍存在分歧。與此同時，中國大陸快速擴張軍力與核武計畫，也讓美國軍方規劃人員及區域內的密切盟友感到憂心。華府也敦促中國釋放遭拘留的美國公民；美方認為，這些人因不實指控遭到錯誤拘押。

川普與習近平25日共度最後一個上午後，峰會成果可能會更加明朗。不過，曾負責協調美中元首會面的美國前高層外交官貝莎蘭（Sarah Beran）向金融時報表示，川習會更值得注意的是場面效果，而非實質內容。

她說：「對北京而言，這場峰會真正的成果不會出現在事實清單上，而是那些展現前所未有盛大排場與儀式的照片。」

貝莎蘭表示，美國關切議題取得的進展極少，與盛大排場之間存在「真正的不平衡」；領導人維持正常運作的溝通管道雖是好事，但這場峰會的失衡，是華府錯失的一次機會。

川普這次安排是為了回報習近平5月在北京接待他時展現的高規格禮遇。