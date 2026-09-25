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習近平參觀國家檔案局 外界關注對台軍售議題

聯合報／ 編譯江昱蓁

美國總統川普美東時間25日早上11點半（台灣時間25日晚間11點半）陪同中國大陸國家主席習近平參觀美國國家檔案局，作為川習峰會延續行程。

據川普24日在白宮歡迎習近平的致詞，兩人將觀看包括獨立宣言、美國憲法及權利法案等美國史上最珍貴的文物。路透25日說，兩國的歷史與未來發展方向成為此行的重點。

美聯社說，川普將向全球最強大的共產主義國家領導人展示美國民主聖典，為習近平3天國是訪問畫上句點。

川普稍早在歡迎習近平時說，「我們將看到一些文物，它們見證美中兩國之間長期而珍貴的友誼，及非凡的文化交流。正如我們的先輩在幾個世紀前跨越重洋開展貿易，相互學習，共建更美好世界」。

目前北京還未就檔案局行程發表評論，但路透引述分析人士說法，習近平可能會想看看1979年美國與台灣斷交、與中華人民共和國建交的相關紀錄。習近平24日就台灣議題施壓川普，希望美國「謹慎處理台灣議題」，大陸官媒也報導習近平「希望美方堅持反對台獨的正確立場」。

路透日前報導，習近平可能會在參觀國家檔案局時向川普施壓，要求依1982年美中「817公報」停止對台軍售。

南華早報25日說，對川普而言，與習近平一同站在這些素材前是展示美國力量的機會，畢竟中美兩國正處於緊張關係中，在貿易、科技及全球影響力等層面展開激烈競爭。對習近平來說，駐足美國歷史聖殿則承載著美中兩個世紀以來的競爭、合作及共存的歷史意義。

美國德拉瓦大學助理教授王元崇告訴南華早報，「今年是美國建國250周年，且檔案局仍對外開放，美方很可能是在250周年慶典的背景下安排此次訪問」。

為慶祝250周年，檔案局舉辦名為「美國故事」的特展，重點展示美國的成就與進步，以及黑暗時刻的圖片。

川普 習近平 川習會

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