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川普喊川習會成果豐 預告有大事

經濟日報／ 國際中心、大陸中心／綜合外電
美國總統川普在白宮舉行隆重儀式，歡迎中國國家主席習近平對美國進行國是訪問。左起為何立峰、王毅、蔡奇、習近平、川普、范斯、魯比歐、貝森特。（新華社)
美國總統川普在白宮舉行隆重儀式，歡迎中國國家主席習近平對美國進行國是訪問。左起為何立峰、王毅、蔡奇、習近平、川普、范斯、魯比歐、貝森特。（新華社)

美國總統川普25日在自家社媒Truth Social發文說，這次川習會對美中兩國而言都成果豐碩，他並預告「重大事情」即將發生；新華社則披露大陸國家主席習近平在經貿議題上提到，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，「達成了一份新的聯合安排」。

對此，美國貿易代表葛里爾說，美中談判的更多細節將於下周一（28日）揭曉。

新華社引述習近平說法提到，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，「達成了一份新的聯合安排」，對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是好消息。合作是雙行道，中美經貿關係的穩定既需要拉長合作清單，也需要壓縮問題清單。希望雙方相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展。

針對AI，習近平指出，中美都是人工智慧大國，雙方有競爭，更可以合作，「應該各展所長而不是相互設防」。雙方可以繼續開展人工智慧對話，就其風險和收益進行交流，共同防範人工智慧被濫用惡用。要保持人類對人工智慧技術的管控，秉持以人為本、向上向善理念，讓人工智慧為人類的進步服務。

川普則在貼文寫道：「與習主席的會晤，對美中兩國而言都成果豐碩。將有重大事情發生。如同幾乎所有人一樣，他似乎也贊同將那個命名不佳、名不符實的人工智慧（AI），改稱為更準確也更關鍵的名稱：超級智慧（SUPER INTELLIGENCE）。那將是『超級』。昨晚在場的每個人也表示贊同。」

葛里爾同日接受CNBC訪問時表示，美中目前處於「受控制的貿易狀態」，美中已在多個貿易領域達成協議，包括美國的農產品、醫療裝置，以及被認為「非敏感」的中國消費性產品，但目前沒有討論到人工智慧（AI）晶片的問題。

他還透露，下周一將說明雙方在過去幾周的談判中，取得了哪些成果。他說，目標是劃定一些貿易領域，使其免受未來關稅措施、或更廣泛貿易爭端的影響。雙方都希望，某些商品能以「更優惠的方式」進行貿易，如果任何一方徵收新關稅，這些商品可能就會被排除在外。

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