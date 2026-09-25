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川普國宴招待習近平 白宮奏起「月亮代表我的心」
中國國家主席習近平國是訪問美國，白宮9月24日舉辦歡迎國宴，根據現場影片顯示，賓客入場時，白宮響起「月亮代表我的心」音樂，適逢中秋節前夕，引來不少大陸網友讚用心。
據「香港01」報導，影片顯示在川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）及其女兒、美國財長貝森特（ScottBessent）、美國務卿盧比歐（Marco Rubio）等賓客進場時，現場有人用豎琴演奏經典名曲「月亮代表我的心」。
「月亮代表我的心」原唱者為台灣歌手陳芬蘭，於1973年推出，至1977年鄧麗君翻唱後，這首歌在全球華人社會廣為流傳。由於歌詞以月亮寄託感情、曲風浪漫，成為華人在中秋時節經常播放的歌曲。
美方此舉引來不少大陸網友讚賞，指「這次確實真的用心了」、「還挺應景」、「人情世故上很到位了，正好中秋節」。
在這首名曲外，根據白宮副幕僚長史卡維諾（DanScavino）也在社交網站X上傳國宴現場的影片，晚宴期間另有多名歌手合力獻唱「悲慘世界」（LesMisérables）名曲「One Day More」。
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