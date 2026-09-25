快訊

亞運棒球／中華隊明戰日本至少贏6分才爭金機會 旅日投手徐翔聖先發

聽新聞
0:00 / 0:00

川普國宴招待習近平 白宮奏起「月亮代表我的心」

中央社／ 台北25日電

中國國家主席習近平國是訪問美國，白宮9月24日舉辦歡迎國宴，根據現場影片顯示，賓客入場時，白宮響起「月亮代表我的心」音樂，適逢中秋節前夕，引來不少大陸網友讚用心。

據「香港01」報導，影片顯示在川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）及其女兒、美國財長貝森特（ScottBessent）、美國務卿盧比歐（Marco Rubio）等賓客進場時，現場有人用豎琴演奏經典名曲「月亮代表我的心」。

「月亮代表我的心」原唱者為台灣歌手陳芬蘭，於1973年推出，至1977年鄧麗君翻唱後，這首歌在全球華人社會廣為流傳。由於歌詞以月亮寄託感情、曲風浪漫，成為華人在中秋時節經常播放的歌曲。

美方此舉引來不少大陸網友讚賞，指「這次確實真的用心了」、「還挺應景」、「人情世故上很到位了，正好中秋節」。

在這首名曲外，根據白宮副幕僚長史卡維諾（DanScavino）也在社交網站X上傳國宴現場的影片，晚宴期間另有多名歌手合力獻唱「悲慘世界」（LesMisérables）名曲「One Day More」。

川普 習近平 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

24日川習會結束 川普讚會面很棒

川習白宮國宴登場！黃仁勳、奧特曼等科技大咖雲集 電視網集體拒轉播

川習會場外抗議聲不斷 習近平抵達白宮參加國宴

白宮招待習近平國宴 從選酒餐點到布置融合中國元素

相關新聞

川普：美中會談成果豐碩 習近平認同AI改名「超級智慧」

美國總統川普25日在自家社群媒體平台「真實社群」發文，表示與中國大陸國家主席習近平的會談，美國與大陸都獲益良多，還說習近平也認為人工智慧（AI）應改稱「超級智慧」。

習近平參觀國家檔案局 外界關注對台軍售議題

美國總統川普美東時間25日早上11點半（台灣時間25日晚間11點半）陪同中國大陸國家主席習近平參觀美國國家檔案局，作為川習峰會延續行程。

川習茶敘 習近平稱今年還會與川普會面兩次

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平25日在白宮茶敘。習近平提到，今年預期會在亞太經合會（APEC）峰會與G20峰會與川普會面，川普則說，美國農民對此次會談結果非常高興。

川習白宮紅廳茶敘 從正式峰會走向私人外交

美國總統川普夫婦美東時間25日上午10時30分（台灣時間25日晚間10時30分）於白宮迎接中國大陸國家主席習近平夫婦，在白宮紅廳進行私人茶敘...

習近平盼美國反對台獨 美駐北京大使：不會改變對台政策

針對中國大陸國家主席習近平在川習會中希望美方堅持反對台獨的正確立場，美國駐北京大使龐德偉（David Perdue）25日對美國財經媒體CNBC說，美國不會改變對台政策。

現場畫面曝！大陸記者卡位搶拍習近平爆推擠 白宮、特勤局人員硬起來

美國今天準備迎接中國國家主席習近平到訪白宮前，中國代表團與白宮工作人員在南草坪爆發爭執。現場記者目擊，中方攝影記者為搶占...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。