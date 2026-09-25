川普高規格接待習近平 陸民眾喜聞樂見：背後支持他的 是中國綜合國力

美國總統川普高規格接待習近平的報導和畫面傳回到中國，美聯社記者走訪了北京市的一些市民，他們認為，可以借此看到中國的地位在提升。

在北京讀研的項子宇（音）告訴美聯社，「我讀到新聞說，美國對習主席的接待標准非常高」，「這給我留下很深的印象，這表明，我們國家已經變得很強大了」，「因為背後支持他的，是中國的綜合國力。」

美聯社街頭採訪的幾位人士，基本都持這樣的觀點，至於中國媒體更是盛贊中美合作。

周五（9月25日）中國社媒平台上，三個最靠前的熱搜話題是：川普和習近平的會談、習近平和彭麗媛出席白宮國宴，以及習近平在中秋節之際向中國人民致以問候。

北京居民沈佐航（音）說，「我們不要貿易戰，沒有軍事衝突。即使在台灣問題上，我們也正在朝著好的方向發展，而不是激烈對抗。」他認為，「雙方正在以更加緩和與默許的方式處理問題。」

中國外交部在新聞稿報導，習近平在同川普的會談中，呼籲美國反對台獨，希望華盛頓謹慎處理這一問題。川普尚未對台灣話題發表評論，但此前曾表示過，願意與中國就對台軍售進行談判。

一名姓向的大學生對美聯社表示，這次峰會釋放了積極信號，有利於改善中國公眾對兩國關係的看法。「這比不溝通要好」，他說。

「台灣這個籌碼越來越低」

路透社周五在北京一個公園進行了訪問。

一名在教育領域工作的高姓男子說，「中美兩國攜手一定更好。但中國的崛起對美國有一定威脅，所以美國對中國還會有各方面的壓制。但這些年來，中國發展越來越快，美國未必能壓制住中國。」

在出版界工作的姓周男子談了他對AI管控的看法：「人工智能應該有一個合理的框架，尤其在美國公司爆出人工智能失控、攻擊別國公司之後。昨天爆出攻擊了澳大利亞政府網站。美國在人工智能處於領先地位，他制定框架也可能旨在限制中國人工智能的發展。所以我們要有清醒的認識。」

同台灣關係的問題上，這名周姓男子也談了自己的看法，「中國強大了，台灣這個籌碼的價值越來越低，美國不如拿它換取一些對美國自身有利的東西。」

民眾對習近平訪美的期待

還在習近平抵達華盛頓之前，法新社記者在北京隨機訪問了幾名路人。

一名黃姓男子在北京市中心對法新社說，這次訪問對於塑造這兩個全球最大的經濟體之間的關系至關重要。「作為一名普通公民，我希望中美關系能夠實現長期、穩定且互利共贏的發展。」他還表示，「我也希望通過習主席對美國的訪問，以及與川普總統之間友好、和諧且充滿善意的溝通，我們能夠推動雙邊關系的發展。」

在金融界工作的陸浩（音）表示，他正密切關注會談後是否達成任何經濟協議。他還記得，貿易戰期間自己與客戶所經歷的艱難時刻。27歲的他告訴法新社，「我真心希望這次訪問能釋放積極信號，為全球股市帶來更多利好消息。」他說，「因為（貿易戰）一打響，我們的股市就首當其沖，遭受最嚴重的沖擊。」他表示，「很清楚，貿易戰帶來雙輸的局面。」

從事外貿服務行業的Lucy Lu也告訴法新社，大國之間的衝突「對各方都有害」。43歲的她表示，由於關稅上調，出口企業的某些商品，變得極難運出。「我真心希望各國在關稅問題上，能保持友好的態度。」

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