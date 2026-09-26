在野促恢復兩岸溝通 台灣要避免遭邊緣化

大陸國家主席習近平在川習會上要求美方「堅持反對台獨」及「慎重處理台灣問題」。我外交部表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權屬於台灣全體人民，中共政權無權代表台灣人民，台灣未來只能由台灣人民以民主方式決定。在野黨則說，美中關係走向戰略穩定，台灣要避免陷入外交邊緣化。

台中市長盧秀燕說，軍購預算已經花了，武器要能夠到位，否則錢繳了，武器不能到位，會影響台灣安全。

國民黨立委李彥秀表示，國安單位只不斷重申「事前沙盤推演」，大國落子定局，台灣還在沙盤推演。在美中新共識餐桌上，台灣不在席上，也摸不清菜單。