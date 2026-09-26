聽新聞
0:00 / 0:00

白宮前國安官員判斷 美對台立場短期不變

聯合報／ 編譯劉忠勇、國際中心／綜合外電

中國大陸國家主席習近平周四在白宮會談中，當面要求美國「反對台獨」，試圖推動華府改變長期使用的「不支持台獨」表述。但分析人士認為，若美方改口，北京可能藉此削弱台灣對美國支持的信心。目前沒有跡象顯示川普已接受這項要求。

川普已延後批准一筆約一四○億美元的對台軍售案。華府布魯金斯學會中國研究中心主任何瑞恩認為，習近平正試圖把美中關係的「建設性戰略穩定」，與美國反對台獨連在一起；判斷會談結果的關鍵，在於「川普如何表述台灣議題，而非習近平要求他說什麼」。

曾在美國國家安全會議負責中國與台灣事務的彭博經濟研究分析師威爾許指出，北京可能把美「反對台獨」解讀為華府主動遏止台獨勢力，並用來動搖台灣對美國的信任。

曾於川普第一任期擔任白宮國安會幕僚長的葛瑞對中央社表示，川普達成維持美中關係穩定的目標；他並認為美國對台立場短期內不會改變，華府將繼續向台灣提供先進武器，按照常態化軍售時程推進。

葛瑞說，台灣是習近平表現最強硬的議題，但他認為美國對台灣的立場，不僅是川普政府的立場，也是美國整體的立場，已在對台六項保證及各項官方文件中奠定，「這在短期內是不會改變的」。他表示，「這並非為達成什麼重大歷史性協議，而是為保持穩定」。

川普 習近平 川習會 台獨 白宮

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

習近平促美「反對台獨」為雙方合作基礎 無跡象顯示川普答應改口

川習白宮高峰會談五要點一次看：台灣與AI分歧仍在

川習白宮峰會5大重點！台灣、AI立場分歧 習近平再提「修昔底德陷阱」

川習二會 李翔宙：北京把「反對台獨」擺上桌 與美互動議題常設化

相關新聞

川習白宮會 習近平促美堅持反對台獨

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普美東時間廿四日上午在白宮舉行會談。針對台灣議題，習近平向川普提出，希望美方堅持反對台獨，慎重處理台灣問題。至於經貿合作，習近平稱，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成一份新的聯合安排，這對兩國乃至全球經濟都是好消息。

白宮國宴 習近平：中美二戰並肩抗日

美國總統川普與大陸國家主席習近平在華府會晤期間都談到二戰歷史。習近平在白宮國宴致詞中稱，「八十多年前，中美並肩抗擊日本軍國主義侵略者」，川普則在歡迎儀式中稱中美在二戰中成為「盟友」，並指正如兩國人民曾攜手贏得那場戰爭的勝利，他將與習近平繼續攜手合作，為兩國開創更美好的未來。

大國競爭 川習峰會五重點一次聚焦

美國總統川普二十四日在白宮歡迎中國大陸國家主席習近平。在這場隆重的國是訪問期間，貿易、人工智慧（ＡＩ）及兩國日益加劇的戰略競爭都成為焦點。以下是路透整理的五大重點。

習近平致詞全文

尊敬的川普總統和梅蘭尼亞女士，女士們，先生們，朋友們：

川普致詞全文

尊敬的習近平主席和彭麗媛夫人，中國代表團的各位成員：

川習茶敘 習近平邀川普今年再訪中國大陸

美國總統川普、第1夫人梅蘭妮亞25日上午，和中國大陸國家主席習近平、彭麗媛夫婦在白宮紅廳茶敘。習近平當面邀川普今年再度訪中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。