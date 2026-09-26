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北京要管控四大分歧 川習二會把反台獨擺上桌

聯合報／ 記者林宸誼廖士鋒陳熙文／台北報導
淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳解讀，台灣問題仍是這次美中最關鍵最核心的議題。聯合報系資料照
淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳解讀，台灣問題仍是這次美中最關鍵最核心的議題。聯合報系資料照

大陸國家主席習近平向美國總統川普表示，希望美方堅持反對「台獨」，慎重處理台灣問題。淡大兩岸關係研究中心首席顧問張五岳分析，台灣問題仍是這次美中最核心議題，北京希望在台海議題上，能夠透過美中峰會，管控美台軍售、賴總統高規格過境美國、美台高層官員互訪、美推動友台政策法案等四點分歧，避免衝突。

國安局前局長李翔宙表示，北京過去五十年多次私下要求美方改用「反對台獨」，這次北京從暗示變成明示，直接把「反對台獨」擺上桌，是談判技術上的升級，戰略意義在於把「反對台獨」變成持續存在的待議事項。他說，這是典型的稀釋戰術，不求一次到位，但求議題常設化。

此外，李翔宙指出，台灣的軍售時程已經被綁進美中貿易談判的時間表。美中貿易休戰延期兩個月，未來美中每次談判前，北京都有機會提出「軍售不得在此期間批准」的條件；「這不是台灣選擇的，卻是台灣必須承受的」。

李翔宙說，今年兩場峰會台灣沒被寫進任何文件，卻出現在每次議程，這不是安全而是等待被安排。

張五岳認為，台灣更應注意在川習會後，川普透過媒體專訪時，表達他對台灣問題什麼看法，一定是跟川普對於這次習近平訪美成果具有連動性。

針對台灣議題，台大政治系教授張登及表示，中方重視而川普還沒有反應，目前台北可能感覺到鬆一口氣，但不能以為狀況解除，因為「沒有表態，有時候也有沒有表態的風險」。

張登及表示，台灣盼川普堅定澄清的都沒有，這是「三不講」，沒有台灣關係法、沒有台海區域和平穩定、沒有反對片面改變現狀，同時大陸希望川普說的反對台獨、軍售的問題、一個中國原則，川普目前也不講，形同「蓋牌」了。後續看雙方實際行為進一步驗證。比如賴總統今年能不能過境美國，軍售部分，可觀察何時陸續交貨。

政大外交系教授黃奎博指，這次峰會像鞏固互信、而非尋求突破。受美國期中選舉影響，台海局勢暫時總體平穩，但台灣需要警惕美方在非元首層級官員執行層面，是否會做出對台不利互動，北京是否會藉高層背書，將對台紅線清晰化並推向國際視野。

川普 習近平 川習會

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