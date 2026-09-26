川習二會台灣淪籌碼 美撤守對台問題紅線

中國人民大學教授時殷弘昨向本報分析，川習二會的結果之一，將是美方繼續暫緩對台軍售，而作為交換，北京可能默許美國對伊朗的經濟施壓。

習近平在會晤中提出希望美方「反對」台獨，時殷弘指，目前尚無消息顯示川普明確表示反對台獨。而繼續推遲美國對台新的大型軍售是中方的優先事項，也將是本次會談成果，但隱含的風險在於，無法確定暫停狀態能否維持到廿個月後，即二○二八年三月大陸全國兩會舉行後三個月。他補充指，大陸最高領導人毫無疑問會在那時取得黨和國家的全新五年任期，但若美宣布大型對台軍售，屆時將不會有任何「適合慶祝的氛圍」。

針對川習談及美伊衝突，時殷弘研判，大陸將減少對美國針對伊朗實施經濟施壓的反對，這是美方首要關切。這意味著大陸將繼續承受其在中東地區能源利益與外交顏面受損，以此換取美暫停對台軍售。

上海海峽兩岸研究會研究員包承柯告訴本報，從幾次中美高層往來能觀察到，過往美國把台灣問題作為中美關係的交易棋子，如今出現「脫鉤」趨勢，這意味著美國決策高層在中美關係上的思考演變，台灣問題在美國的戰略棋盤裡變得愈來愈不重要。他認為，因為今年中美元首還將有兩次會晤，今年肯定不會有對台軍售，明年初的可能性亦微乎其微。

南京大學台灣研究所所長劉相平受訪指，五月川習會後，川普提出不希望有人搞獨立、不願大老遠派兵打仗、不因有美國支持搞台獨、不輕易承諾對台軍售等對台「四個不」，而且「認真照著做」。北京是否因此看見機遇期，有意推動華府改變一貫的「不支持」台獨表述？劉相平說，目前中美關係緩和，美方在台灣問題上已離開底線、紅線，進了安全範圍，中方肯定想再往前走一步，就看美方接不接球。