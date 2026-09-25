「雙方已達成協議」美國貿易代表：28日公布與陸貿易談判細節

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）25日接受財經媒體CNBC訪問時說，美國預計於28日公布與中國大陸貿易談判的細節，他表示雙方已達成協議，將部分關鍵商品排除在貿易爭端以外。不過，這次談判並未討論少數需要出口許可的美製高階晶片。

美國總統川普24日在白宮和中國大陸國家主席習近平會面，路透25日報導，美中在一系列敏感議題上似乎沒有突破跡象。

葛里爾則在訪問中說，「我們處在一種管理式貿易狀態。我們已取得進展，我想周一將公布更多細節，說明過去幾周與中方談判的成果」。

他還說，美國已與大陸達成協議，部分關鍵商品將排除在貿易爭端外。美國將向大陸提供農產品與醫療器材，「而我們自他們那取得消費品及其他非敏感物品」。

他表示，「實際上，我們已在其中一些領域與中方達成協議。未來如果再次發生貿易爭端，或實施新的關稅措施，我們就可以把這些商品排除在外」。

他也表示，目前談判不涉及少數需要出口許可的美製高階晶片。他說，「這些是美國科技皇冠上的明珠，是我們在超級智慧或人工智慧競賽中保持領先的關鍵」，因此這些議題並沒有納入目前的談判。