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川習白宮紅廳茶敘 從正式峰會走向私人外交

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導

美國總統川普夫婦美東時間25日上午10時30分（台灣時間25日晚間10時30分）於白宮迎接中國大陸國家主席習近平夫婦，在白宮紅廳進行私人茶敘

白宮紅廳長期以來具有會客廳的功能，歷任第一夫人常在此舉辦茶會及其他小型社交活動，接待親友與貴賓。紅廳以較為私密、溫馨的客廳式空間著稱，適合舉行人數較少的聚會與非正式交流。

羅斯福總統的夫人愛蓮娜1933年舉辦首場女性記者的記者會，突破當時白宮新聞活動以男性記者為主的傳統。

現代美國總統和第一夫人也常在這裡舉辦人數較少、氣氛輕鬆的小型私人晚宴，或接待來訪的外國元首和重要貴賓。茶敘話題通常相對非正式、和緩，意義更多在於營造比較親謝的交流氛圍。第一夫人可能會交流自己長期以來關注的領域，如慈善等。

中國大陸第一夫人彭麗媛（左1）、中國大陸國家主席習近平（左2）、美國總統川普（右2）、美國第一夫人梅蘭妮亞（右1）。路透社
中國大陸第一夫人彭麗媛（左1）、中國大陸國家主席習近平（左2）、美國總統川普（右2）、美國第一夫人梅蘭妮亞（右1）。路透社

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