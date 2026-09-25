美國駐北京大使：川普向習近平表明 協助伊朗不可接受

美國駐北京大使龐德偉25日表示，美國總統川普在白宮與中國大陸國家主席習近平會談時，已明確表示大陸協助伊朗是不可接受的。

龐德偉接受CNBC訪問時說：「我們數周前已非常明確告訴他們，任何他們可能提供給伊朗的協助，無論是直接或間接，無論是情報、零件或軍事裝備，都是完全不可接受。川普總統昨天再次非常清楚地表明這一點。這是我們持續傳達的訊息。」

當被問及習近平對此作何反應時，龐德偉指出，兩國領導人此前曾達成協議，伊朗永遠不應獲得核武，荷莫茲海峽應重新開放，任何國家都不應向通過該海峽的船隻徵收通行費。

龐德偉表示，華盛頓方面已看到證據，表明北京方面對華盛頓的警告做出了回應， 「他們取消了一些項目」。龐德偉沒有提供更多細節。

他說：「這兩位領導人正開始發展出某種程度的信任關係，也在處理相關議題。我的意思是，這是一次非常坦率且開放的對話。」