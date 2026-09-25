快訊

士林里長候選人蘇文山「免費席開8桌」涉賄選 裁定羈押禁見

為救癌妻…8旬翁每日工作14小時奔波數百公里 陌生人見一幕集資775萬

川普：美中會談成果豐碩 習近平認同AI改名「超級智慧」

聽新聞
0:00 / 0:00

美國駐北京大使：川普向習近平表明 協助伊朗不可接受

聯合報／ 國際中心／即時報導
美國駐北京大使龐德偉夫婦廿四日走向白宮，準備參加美國總統川普招待中國大陸國家主席習近平的國宴。美聯社
美國駐北京大使龐德偉夫婦廿四日走向白宮，準備參加美國總統川普招待中國大陸國家主席習近平的國宴。美聯社

美國駐北京大使龐德偉25日表示，美國總統川普在白宮與中國大陸國家主席習近平會談時，已明確表示大陸協助伊朗是不可接受的。

龐德偉接受CNBC訪問時說：「我們數周前已非常明確告訴他們，任何他們可能提供給伊朗的協助，無論是直接或間接，無論是情報、零件或軍事裝備，都是完全不可接受。川普總統昨天再次非常清楚地表明這一點。這是我們持續傳達的訊息。」

當被問及習近平對此作何反應時，龐德偉指出，兩國領導人此前曾達成協議，伊朗永遠不應獲得核武，荷莫茲海峽應重新開放，任何國家都不應向通過該海峽的船隻徵收通行費。

龐德偉表示，華盛頓方面已看到證據，表明北京方面對華盛頓的警告做出了回應， 「他們取消了一些項目」。龐德偉沒有提供更多細節。

他說：「這兩位領導人正開始發展出某種程度的信任關係，也在處理相關議題。我的意思是，這是一次非常坦率且開放的對話。」

川普 習近平 川習會 伊朗 北京

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

共和黨議員憂川普厚待習近平 質疑中國助伊朗鎖定美軍

美伊對談3小時？川普改口「只是調解方」 伊朗斥川普殲滅論是宣傳

習近平籲美堅持反對台獨 黃奎博：台灣須警惕美方後續動作

川習會倒數…陸遭爆支援伊朗成「秘密武器」川普為習近平優先冷處理

相關新聞

川普：美中會談成果豐碩 習近平認同AI改名「超級智慧」

美國總統川普25日在自家社群媒體平台「真實社群」發文，表示與中國大陸國家主席習近平的會談，美國與大陸都獲益良多，還說習近平也認為人工智慧（AI）應改稱「超級智慧」。

現場畫面曝！大陸記者卡位搶拍習近平爆推擠 白宮、特勤局人員硬起來

美國今天準備迎接中國國家主席習近平到訪白宮前，中國代表團與白宮工作人員在南草坪爆發爭執。現場記者目擊，中方攝影記者為搶占...

川普向習近平秀白宮工程 稱習「石材專家」還愛優質花崗岩

美國總統川普24日在白宮接待到訪的中國大陸國家主席習近平，稱讚習近平在建築方面的品味，說習是「喜愛優質花崗岩」的「石材專家」。川普因而特別向習近平展示自己在白宮推動的建築工程，這些工程一直是川普第二任期以來，執意要做的事。

川習互動更近、美中分歧更遠 學者：習近平在台灣問題上乘勝追擊

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普24日在白宮進行今年第二次面對面會談，東海大學政治系教授、陸研中心主任林子立分析，從5月至今，美中共識愈來愈有限，川普與習近平之間的距離雖然近非常多，可是國家在重大事務上的分歧卻顯得更遠。

魯比歐談對台軍售：美須考量全球需求

美國國務卿魯比歐表示，軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求，以及美國的工業產能與國防工業基礎。

習近平盼美國反對台獨 美駐北京大使：不會改變對台政策

針對中國大陸國家主席習近平在川習會中希望美方堅持反對台獨的正確立場，美國駐北京大使龐德偉（David Perdue）25日對美國財經媒體CNBC說，美國不會改變對台政策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。