聽新聞
0:00 / 0:00
美國駐北京大使：川普向習近平表明 協助伊朗不可接受
美國駐北京大使龐德偉25日表示，美國總統川普在白宮與中國大陸國家主席習近平會談時，已明確表示大陸協助伊朗是不可接受的。
龐德偉接受CNBC訪問時說：「我們數周前已非常明確告訴他們，任何他們可能提供給伊朗的協助，無論是直接或間接，無論是情報、零件或軍事裝備，都是完全不可接受。川普總統昨天再次非常清楚地表明這一點。這是我們持續傳達的訊息。」
當被問及習近平對此作何反應時，龐德偉指出，兩國領導人此前曾達成協議，伊朗永遠不應獲得核武，荷莫茲海峽應重新開放，任何國家都不應向通過該海峽的船隻徵收通行費。
龐德偉表示，華盛頓方面已看到證據，表明北京方面對華盛頓的警告做出了回應， 「他們取消了一些項目」。龐德偉沒有提供更多細節。
他說：「這兩位領導人正開始發展出某種程度的信任關係，也在處理相關議題。我的意思是，這是一次非常坦率且開放的對話。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。