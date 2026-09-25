川普忙於外交的這一周 凸顯他的力量有限

美國總統川普本周先是到聯合國大會演說，接著和中國大陸國家主席習近平，進行川習會，度過忙於外交工作的一個星期，尋求重新確立自己在世界舞台上的地位。

路透分析指出，川普這些外交攻勢並沒有改變許多分析人士對他的看法：這位美國總統在國內和國際上都面臨很多問題。伊朗戰爭擴大推升美國汽油價格，傷害到他的支持率；與盟友的關係惡化；來自中國的AI挑戰加劇。

川普力量有限的狀況開始暴露。全球領導人因為中東危機、俄烏戰爭等一連串事件抵制他，產生了美國外交事務陷入停滯的印象。現在美國11月的期中選舉將至，共和黨若失利，恐再進一步限縮川普的政治施展空間。

儘管處境如此，川普22日在聯大的演說仍頻放狠話。他再次威脅伊朗若不接受協議，美國將「徹底摧毀」伊朗。同時，也為針對委內瑞拉強硬施壓的政策辯護，強調「勝者本就應該得到戰利品」。川普亦暗示，為達成目標，未來美國仍可能動用軍事力量。

這完全提醒世人，川普重返白宮後，如何撼動原有的國際秩序。二次大戰後，美國從廢墟裡協助建立以規則為基礎的國際秩序，川普現在不管。

川習會成果有限

可是，他24日接待習近平的態度，又顯得習近平占據較強位置——北京正在不斷擴大與全球的貿易往來，而華府卻因伊朗衝突須和經濟惡果搏鬥。

這次川習會實際成果有限，最具體的就只是原定11月到期的美中貿易戰休兵期限，再延長兩個月。

川普沒興趣公開提及兩國的分歧，中國官媒則是報導，在川習的閉門會議中，習近平敦促川普反對台獨。路透說，川普現在看似避免對抗，與先前以關稅為核心、立場強硬的對中政策形成鮮明對比，轉變的一大因素是中國掌控了稀土資源。

力量開始減弱

美伊戰爭現已持續近七個月，擾亂全球能源供應，也波及區域其他國家。伊朗至今仍不屈服，儼然已成川普第二任期的最棘手外交挑戰。由於美國國內極不歡迎伊朗戰爭，川普的共和黨很可能在期中選舉為此付出代價，失去對國會的控制權。

世界各國的領袖顯然也正在為美國期中選舉後，川普的影響力將開始減弱，預做準備。畢竟，川普的任期也只剩不到兩年半。

多數的歐洲與亞洲國家已經拒絕協助川普所提的協助解決伊朗衝突方案，因為事先沒有被徵詢意見。今年的聯合國大會上，一些美國友邦領導人的談話，雖沒指名道姓但其實就是針對川普。像是法國總統馬克宏就說，全球不應回到叢林法則。

川普試圖施壓烏克蘭和俄羅斯停戰，即使是很有限的能源領域停火，也沒什麼效果，這是他影響力減弱的又一跡象。

政治風險諮詢公司歐亞集團總裁布瑞曼在社群平台X上發文說：「一年前，很少國家敢跟川普作對。現在加拿大、歐洲、中國、伊朗、俄羅斯和其他一些國家，都更願意說『不』了。」

川普自己似乎也會一時懷疑自己能有多大的國際影響力，他在聯大演說中表示，他想把人工智慧（AI）改稱超級智慧（SI）。至於大家會不會改稱？川普說：「咱們來看看我有沒有任何力量。也許我有，也許我沒有。我們很快就會知道。」