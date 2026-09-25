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美中貿易談判細節如何？ 美貿易代表：待下周一揭曉
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）25日接受CNBC訪問時表示，美中目前處於「受控制的貿易狀態」，至於近期的談判成果如何？他說更多細節將於下周一（28日）揭曉。
葛里爾表示，美中已在多個貿易領域達成協議，包括美國的農產品、醫療裝置，以及被認為「非敏感」的中國消費性產品，但目前沒有討論到人工智慧（AI）晶片的問題
他還透露，下周一將說明雙方在過去幾周的談判中，取得了哪些成果。他說，目標是劃定一些貿易領域，使其免受未來關稅措施、或更廣泛貿易爭端的影響。雙方都希望，某些商品能以「更優惠的方式」進行貿易，如果任何一方徵收新關稅，這些商品可能就會被排除在外。
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