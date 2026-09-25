川普：美中會談成果豐碩 習近平認同AI改名「超級智慧」

美國總統川普25日在自家社群媒體平台「真實社群」發文，表示與中國大陸國家主席習近平的會談，美國與大陸都獲益良多，還說習近平也認為人工智慧（AI）應改稱「超級智慧」。

川普說，會談將會有許多重大成果出現，而習近平似乎也和其他人一樣，認為目前命名不當且不準確的稱為AI的東西，應改為更準確也更重要的名稱「超級智慧」。

川普還說，這將會是「超級」，而昨晚的每個人也都認同這一點。