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川普：美中會談成果豐碩 習近平認同AI改名「超級智慧」

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川普：美中會談成果豐碩 習近平認同AI改名「超級智慧」

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國總統川普（右）24日在白宮橢圓辦公室會見中國大陸國家主席習近平（左）。路透
美國總統川普（右）24日在白宮橢圓辦公室會見中國大陸國家主席習近平（左）。路透

美國總統川普25日在自家社群媒體平台「真實社群」發文，表示與中國大陸國家主席習近平的會談，美國與大陸都獲益良多，還說習近平也認為人工智慧（AI）應改稱「超級智慧」。

川普說，會談將會有許多重大成果出現，而習近平似乎也和其他人一樣，認為目前命名不當且不準確的稱為AI的東西，應改為更準確也更重要的名稱「超級智慧」。

川普還說，這將會是「超級」，而昨晚的每個人也都認同這一點。

川普 美中 習近平 川習會

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