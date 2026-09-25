貿易戰休兵2個月！川習會未解重要爭議歧見 學者示警明年1月恐爆新衝突

川習會登場，但缺乏實質內容，導致會前達成的技術性妥協「將今年11月到期的釜山協議貿易戰休兵期延長2個月」，反而成為最具體消息。學者表示，目前已公開的會談細節非常有限，但中國稀土管制出口，以及美國的50％穿透性規則是否延續，果然如預期成為此次川習會的焦點。

2025年10月釜山協議中，美國承諾暫停實施「50％穿透性規則」出口管制1年，中國則承諾暫停稀土與關鍵礦物出口管制措施1年，兩項重大限制的暫停令都只到今年11月，顯然在川習會前雙方仍無法談攏歧見，才會急於在會前敲定釜山協議延長2個月。

然而，延長禁令2個月，只是把問題延後到2027年1月，美方關稅50％的制裁與稀土斷供仍會在明年1月之後引爆。

中經院第一所副研究員王國臣指出，美中貿易戰暫時休兵至明年1月，不代表美中經貿與科技競爭告一段落，反而可能只是為雙方下一階段較量爭取時間。對台灣而言，後續除了關注美中關稅與稀土管制變化之外，更要留意美國出口管制是否進一步收緊，以及中國企業透過第三地或台灣加工後輸美所衍生的洗產地風險。

王國臣指出，休兵期間美中雙方仍可進行談判，但若相關問題沒有獲得根本解決，則明年1月後，美中將可能爆發新一波的貿易與科技管制衝突，中國的稀土出口管制與美國出口管制政策，自是台灣企業需要持續關注的兩大議題。