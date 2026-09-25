現場畫面曝！大陸記者卡位搶拍習近平爆推擠 白宮、特勤局人員硬起來

美國今天準備迎接中國國家主席習近平到訪白宮前，中國代表團與白宮工作人員在南草坪爆發爭執。現場記者目擊，中方攝影記者為搶占較佳拍攝位置發生推擠，引發美國特勤局人員介入。

英國「每日快報」（Daily Express）美國版網站報導，社群媒體發布的影片顯示，習近平抵達白宮前，美中雙方就官方攝影師的站位問題來回爭論。

影片畫面中可見，中國攝影記者試圖卡位時發生推擠，試圖維持秩序的白宮工作人員則強調，「不行，這是他的位子」以及「不行，答案就是不行」。

法新社駐白宮記者坎普（Danny Kemp）在社群媒體X發布影片，內容是中國記者今天上午在白宮南門廊為了拍攝一路擠到人群前面後爆發的衝突。

英國「每日電訊報」（The Telegraph）駐華府首席記者史特林格（Connor Stringer）在X平台發文指出，習近平抵達白宮前現場陷入混亂，隨行中國記者團推擠卡位、高聲爭吵。

史特林格表示，他們拒絕配合特勤局的指示移動，「一名固執的攝影師遭到嚴重警告」。

他拍到的影片顯示，兩名美國特勤局女性幹員將一名中國攝影師請離現場。

史特林格還提到：「提醒大家，他們在川普赴北京進行國是訪問時，曾踩踏一名白宮工作人員。」

「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner）駐白宮記者達托克（Christian Datoc）也指出特勤局介入爭端。

他在X平台寫道：「場面愈來愈火爆，特勤局與白宮工作人員威脅要將一名中國官員帶離現場，因為他干擾拍攝以及白宮官方攝影工作。」

美國保守派媒體「每日連線」（The Daily Wire）駐白宮記者奧羅漢（Mary Margaret Olohan）轉發史特林格的貼文，並指出美媒當然也會積極卡位，但中媒還出現「肢體上的強勢」（physically aggressive）行為，且公然拒絕聽從白宮和特勤局人員的指示。

奧羅漢貼出一張習近平在白宮內致詞的照片，台下有美中官員及記者。她表示，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）不時嚴肅地看向喧鬧且態度強勢的中國記者團。